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PChome旗下跨境電商比比昂 推日本Yahoo拍賣鑑定服務

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

PChome網路家庭集團旗下Bibian比比昂觀察到二手精品需求持續攀升，2024年前三季，站上「日本Yahoo拍賣」的二手精品類訂單對比去年同期有12％的強勁增長，隨著奢侈品價格逐年攀升與永續意識的抬頭，二手精品正成為消費者購物新趨勢。瞄準這波市場契機，比比昂攜手日本專業鑑定公司「FAKEBUSTERS」，11月推出全新「鑑定服務」，透過此合作將解決海外代購中常見的真偽疑慮，為消費者提供更加安心、可信賴的購物體驗。

二手奢侈品市場爆發性成長，根據管理諮詢公司貝恩（Bain & Company）統計，2023年全球二手奢侈品銷售額達450億歐元（約合新台幣1.54兆元），市場規模在過去四年間翻倍成長，銷售額已達全新奢侈品市場的12％，展現驚人潛力。

比比昂是日本Yahoo拍賣的官方合作夥伴，提供超過在線7,000萬件日本商品零時差開放競標，並以「五大購物保障」保障消費者權益，包含商品運送損壞或未到貨的全額理賠、商品寄錯時的運費補償以及商品退貨時的國際運費補償等，同時搭配中文真人客服，讓消費者購物更加安心無憂。

比比昂表示，本月6日起，比比昂攜手日本專業鑑定公司FAKEBUSTERS推出全新鑑定服務，範圍涵蓋精品包、精品服飾、品牌球鞋、潮流服飾、收藏品、遊戲卡牌等多元品項。身為讓日本消費者信賴的鑑定公司，FAKEBUSTERS已累積鑑定超過200萬件商品，並有高達99.9%的真偽鑑定準確率，為海外代購增添一層安心保障。

即日起，消費者透過比比昂下單日本Yahoo拍賣商品，得標後商品送抵FAKEBUSTERS僅需24～48小時即可完成鑑定。同時提供業界首創正品專屬電子憑證、鑑定貼紙及標章，為每筆交易提供更高的信任保障。若鑑定結果為假貨，比比昂將偕同日本Yahoo拍賣及賣家全力協助消費者完成退貨及退款事宜，確保購物權益不受損害。

比比昂為歡慶「日本Yahoo拍賣鑑定服務」新上線，即日起特別祭出四大優惠活動，包含：12月31日前鑑定費用半價最低只要1,000日圓、筆筆自動折8% OFF無上限、8材積免國際空運費，以及首購199元體驗價的優惠。

日本 消費

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