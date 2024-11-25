快訊

從月光公主到理財達人 財經主播看房偏好「這款」給2建議

川普「絕對控制」的美國未來 還會是重商主義嗎？

台灣12強賽奪冠 企業捐贈至教育部專戶可抵稅150%

中央社／ 台北25日電

台灣在世界12強棒球賽奪冠，會計師表示，企業透過教育部專戶捐贈重點體育單位，申報所得稅時，可按捐贈金額的150%，從所得額中減除，世界12強棒球賽正列在113年度專戶可受贈名單，企業可在11月29日前提出捐贈申請，支持國球之際，明年報稅還有望享租稅優惠。

世界12強棒球賽台灣從預賽拚到冠軍戰，昨天以4比0完封強敵日本，奪下首座冠軍獎盃。

安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師楊建華今天表示，依運動產業發展條例26-2條，營利事業可透過教育部設置專戶，捐贈職業或業餘運動業及重點運動賽事的主辦單位，享有捐贈金額150%列為當年度費用的租稅優惠。

楊建華指出，根據教育部體育署公告113年度專戶可受贈名單，核定得受贈對象包含中華民國棒球協會-世界12強棒球賽分組預賽，得受贈項目包含運動防護費、訓練器材裝備費、參賽或聯賽期間旅運費、場地租借費、裁判費、相關保險費。

楊建華表示，至113年11月29日止，企業可填具「營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶」捐贈申請表，採隨到隨審方式受理捐贈式受理捐贈，並參照所公告各受贈對象可收受捐贈金額上限，提出捐贈申請，體育署於受理後將函復結果，以利營利事業進行捐贈。

楊建華指出，營利事業獲得同意捐贈通知後，可於113年12月15日前持同意公文，並依同意的捐贈金額，以現金、票據交換或匯款方式，經由國庫經辦行，繳交至體育署營利事業捐贈專戶。

專戶接受捐贈後，將開立收據給捐贈的營利事業，以利在明年申報營利事業所得稅時，享有捐贈費用以150%列支的租稅優惠。

此外，楊建華表示，營利事業也可依運動產業發展條例第26條，捐贈經政府登記有案的體育團體、培養支援運動團隊或運動員、購買於國內所舉辦運動賽事門票，並經由學校或非營利團體捐贈學生或弱勢團體等方式，享有依100%以費用列支，不受金額限制的好處。

教育部 運動 體育

延伸閱讀

12強賽／中華隊12強棒球賽奪冠後未開香檳 獲日本網友好評

教育部與美國羅德島州簽備忘錄 促中小學教育交流

林昱珉曾打3年！新北U18棒球賽12月8日登場 培養頂尖選手

數位轉型論壇談AI時代教育思維 培養學生自主學習

相關新聞

首購天堂！基隆市三年房價上漲近二成 專家曝「三大關鍵推動」

據內政部不動產資訊平台揭露，被視為「首購天堂」的基隆目前每坪成交均價已達19.91萬元，相較於2022年的每坪16.83...

台南深綠線捷運交通利多 新市超車善化成南科人最愛

為提升區域交通便利性，台南市政府於上月召開5場台南捷運深綠線地方說明會，將民眾意見納入可行性研究期末作業檢討評估。該路線...

華航客艙服務三冠王 勇奪 APEX 航空、餐飲、WiFi 大獎

中華航空（2610）捷報連連，榮獲國際航空乘客體驗協會《APEX》「全球五星航空」最佳榮譽，同時也獲頒「最佳餐飲服務獎」...

中華隊奪冠！星宇為球員、教練獻上全球商務艙不限航點機票

台灣囝仔拚勁撼動世界 ，星宇航空（2646）表示，中華隊在東京巨蛋創下了令人感動及敬佩的佳績，奪下世界冠軍，不只是台灣之...

疫後娛樂活動大爆發 必應今年活動場次上看500場

疫情後娛樂活動大爆發，必應董事長兼執行長周佑洋今日表示，今年前十月活動、演唱會超過500場次，而第4季是傳統高峰，今年全...

強化台泰健康醫療連結 遠東醫電參展泰國台灣形象展

國內醫療服務平台整合大廠遠東醫電在泰國曼谷參加2024年泰國台灣形象展，董事長鄧俊男表示，與泰國電信業者AIS及Dtac...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。