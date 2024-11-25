台灣12強賽奪冠 企業捐贈至教育部專戶可抵稅150%

台灣在世界12強棒球賽奪冠，會計師表示，企業透過教育部專戶捐贈重點體育單位，申報所得稅時，可按捐贈金額的150%，從所得額中減除，世界12強棒球賽正列在113年度專戶可受贈名單，企業可在11月29日前提出捐贈申請，支持國球之際，明年報稅還有望享租稅優惠。

世界12強棒球賽台灣從預賽拚到冠軍戰，昨天以4比0完封強敵日本，奪下首座冠軍獎盃。

安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師楊建華今天表示，依運動產業發展條例26-2條，營利事業可透過教育部設置專戶，捐贈職業或業餘運動業及重點運動賽事的主辦單位，享有捐贈金額150%列為當年度費用的租稅優惠。

楊建華指出，根據教育部體育署公告113年度專戶可受贈名單，核定得受贈對象包含中華民國棒球協會-世界12強棒球賽分組預賽，得受贈項目包含運動防護費、訓練器材裝備費、參賽或聯賽期間旅運費、場地租借費、裁判費、相關保險費。

楊建華表示，至113年11月29日止，企業可填具「營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶」捐贈申請表，採隨到隨審方式受理捐贈式受理捐贈，並參照所公告各受贈對象可收受捐贈金額上限，提出捐贈申請，體育署於受理後將函復結果，以利營利事業進行捐贈。

楊建華指出，營利事業獲得同意捐贈通知後，可於113年12月15日前持同意公文，並依同意的捐贈金額，以現金、票據交換或匯款方式，經由國庫經辦行，繳交至體育署營利事業捐贈專戶。

專戶接受捐贈後，將開立收據給捐贈的營利事業，以利在明年申報營利事業所得稅時，享有捐贈費用以150%列支的租稅優惠。

此外，楊建華表示，營利事業也可依運動產業發展條例第26條，捐贈經政府登記有案的體育團體、培養支援運動團隊或運動員、購買於國內所舉辦運動賽事門票，並經由學校或非營利團體捐贈學生或弱勢團體等方式，享有依100%以費用列支，不受金額限制的好處。