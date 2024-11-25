快訊

台北101加碼展出！大谷+中華隊紀念球一次看 賈永婕請喝啤酒「限時3天」

赴陸進行換肝手術牟利 名醫曾這麼辯解…彰基醫院回應了

長榮航贊助12強賽力挺中華隊 明年再加碼支援世界棒球經典賽

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

長榮航空（2618）支持體育發展不遺餘力，在P12（世界棒球12強）預賽時就大力應援中華隊，成為唯一贊助的航空業者。明年更將成為世界棒球經典賽台灣區資格賽的官方指定航空公司。

長榮航空25日表示，對於此次中華隊奪冠，長榮航空與有榮焉，並送上最誠摯的祝賀，未來長榮航空會繼續支持各項體育賽事，助中華健兒爭取佳績。

本屆P12在台北大巨蛋預賽時，長榮航空派出空服員協助拍攝賽前「安全須知影片」外，也在一壘側草皮展現LOGO彩繪，是台北大巨蛋首次人工草皮彩繪，亮眼形象驚豔全場，陪伴中華隊征戰全場，力拚好成績。

眼尖的球迷更可在球場外野全壘打牆上的看板及贊助商背板上看見長榮航空的身影，讓全台球迷感受滿滿的應援活力，長榮航空粉絲團還舉行抽簽名球及雙人機票的活動，引起近萬名網友不斷前去留言。

除原本於官方臉書粉絲團舉辦留言抽獎活動，將送出五項P12官方周邊商品外，為慶祝中華隊精彩奪冠，更加碼好禮抽出「六名神秘中華隊球員的親筆簽名球」及「長榮航空亞洲不限航點經濟艙雙人來回機票」，讓全民一同為中華隊的榮耀時刻喝采。

長榮航空在官方購物網站「長榮樂e購」上提供球迷選購本次P12的中華隊官方商品，並於11/25-11/27間舉行「全館單件88折」的慶祝奪冠優惠。

大巨蛋 機票 長榮航空

延伸閱讀

日冠軍戰先發投手戶鄉翔征賽後反思自身實力不足 盼經典賽雪恥

台北101觀景台除了大谷50轟紀念球 再加碼中華隊簽名球

中華隊12強賽奪冠 藍委籲設運動博物館、訂棒球紀念日

王齊麟看中華隊奪冠如自己摘金 解密比賽必備幸運珠寶

相關新聞

首購天堂！基隆市三年房價上漲近二成 專家曝「三大關鍵推動」

據內政部不動產資訊平台揭露，被視為「首購天堂」的基隆目前每坪成交均價已達19.91萬元，相較於2022年的每坪16.83...

台南深綠線捷運交通利多 新市超車善化成南科人最愛

為提升區域交通便利性，台南市政府於上月召開5場台南捷運深綠線地方說明會，將民眾意見納入可行性研究期末作業檢討評估。該路線...

華航客艙服務三冠王 勇奪 APEX 航空、餐飲、WiFi 大獎

中華航空（2610）捷報連連，榮獲國際航空乘客體驗協會《APEX》「全球五星航空」最佳榮譽，同時也獲頒「最佳餐飲服務獎」...

中華隊奪冠！星宇為球員、教練獻上全球商務艙不限航點機票

台灣囝仔拚勁撼動世界 ，星宇航空（2646）表示，中華隊在東京巨蛋創下了令人感動及敬佩的佳績，奪下世界冠軍，不只是台灣之...

疫後娛樂活動大爆發 必應今年活動場次上看500場

疫情後娛樂活動大爆發，必應董事長兼執行長周佑洋今日表示，今年前十月活動、演唱會超過500場次，而第4季是傳統高峰，今年全...

強化台泰健康醫療連結 遠東醫電參展泰國台灣形象展

國內醫療服務平台整合大廠遠東醫電在泰國曼谷參加2024年泰國台灣形象展，董事長鄧俊男表示，與泰國電信業者AIS及Dtac...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。