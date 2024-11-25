崇友手握三大動能 看未來業績審慎樂觀

電梯大廠崇友（4506）25日受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之業績發表會。崇友發言人郭啟文表示，電梯市場的汰舊換新需求持續擴大，加上維修保養比例逐年成長，崇友手握新梯、汰舊換新及維保三大動能，對未來審慎樂觀看待。

郭啟文表示，由於建築業長期受到缺工衝擊，今年部分案件完工認列有短期遞延影響，不過市場仍維持良好的狀態，今年新接訂單、未出貨共約2,200台，另有500台為汰舊換新訂單，目前整體在手訂單量達約2,700台數。

至於新梯業務是否受到房市降溫衝擊，郭啟文表示，儘管近期房市受到打房干擾，但每年仍然會有穩定的推案量，仍然會有對新梯的需求，且觀察單一建案推案金額有逐步增加趨勢，對於具有一定規模的供應夥伴占據較高競爭利基。

另一方面，由於台灣人口密度及建商為開發土地效益，帶動高樓層建築持續增加，亦有助於帶動高端品牌-堅尼西斯之市占率，並進一步優化整體毛利結構。

郭啟文表示，除了新建案所帶動新梯量能外，公司看好汰舊換新市場，據中華民國電梯協會統計，全台電梯累計台數達逾23萬台，其中有近一半的電梯需要進行汰舊換新，其中崇友旗下品牌需汰舊換新電梯台數達11,100台，預期汰舊換新業務可持續保持雙位數成長動能，挹注整體營運規模貢獻放大。

維修保養方面，郭啟文表示，政府對於電梯安全法規越趨嚴謹，有助於維修保養業務的動能，目前維修保養與新梯業務營收占比大約落在45％與55％，但未來目標希望維修保養業務占比可提高到48％以上，且逐年攀升。