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王品集團10品牌推金牌優惠 慶中華隊奪冠

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
11月29日前戴上棒球帽到「夏慕尼」消費2客套餐，並拍照打卡且標記「#TEAMTAIWAN」，即款待波士頓龍蝦1隻。王品/提供
11月29日前戴上棒球帽到「夏慕尼」消費2客套餐，並拍照打卡且標記「#TEAMTAIWAN」，即款待波士頓龍蝦1隻。王品/提供

中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，25日晚間包機光榮返國，王品集團（2727）旗下10大品牌即刻起提供奪冠優惠至12月底，齊心歡慶舉國歡騰的光榮時刻。

「夏慕尼」以最接地氣的方式與消費者一同慶祝，11月29日前戴上棒球帽來店消費2客套餐，並拍照打卡上傳個人社群且標記「#TEAMTAIWAN」，即款待波士頓龍蝦1隻，消費4客就送2隻，以此類推。

11月底前到「就饗鐵板燒」消費2客單人或1客雙人套餐，於FB／IG打卡並標記「#就饗挺台灣」即招待國民夜市美食海味蝦仁煎，內用還可享用就饗吧，季節時蔬無限續，霜淇淋和白飯吃到飽，持續補充應援能量。於「藝奇和牛岩板燒 日本料理」消費任2客套餐，並說出通關密語「Team Taiwan」，即享酥炸軟殼蟹或天使紅蝦佐柚子鹽贈菜2選1。

即日起至12月12日，「西堤牛排」邀請球迷到店說出「TAIWAN No.1」，並消費2客經典套餐，每桌贈烤雞派對拼盤炒熱歡騰氣氛。前往品牌粉絲團指定貼文下留言，再抽西堤牛排套餐禮券，豪氣送3位幸運兒免費享用價值735元的經典套餐。優惠火力不斷輸出，12月底前到「王品牛排」內用消費2客套餐，拍照打卡再標記「#TeamTaiwan」，即款待爐烤地中海海鮮盤，一同熱血挺台灣。

鍋物品牌「聚 日式火鍋」、「尬鍋」、「嚮辣」、「和牛涮」及「青花驕」也積極響應。即日起至11月30日，到「聚 日式鍋物」選購瀑布聚系列主餐，贈送鮮蝦1份。前往「尬鍋」和「嚮辣」內用消費，並出示各粉絲團指定貼文完成任務，前者贈尬個炸蛋、後者送111元現金抵用券。憑「和牛涮」和「青花驕」的粉絲團指定畫面，前者消費2客極上和牛套餐就招待日本A5和牛，後者消費滿2,000元，則款待與故宮跨界聯名的國寶雙饗－驕麻肉形石和驕滴滴翠玉白菜。

日本 消費 王品集團

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