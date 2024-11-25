全福生技上市前公開承銷 新藥獲國際獎項再傳佳績

全福生技（6885）25日表示，為配合上市前公開承銷，對外競價拍賣10,521張，競拍底價30.16元，最高得標張數1,320張，暫定承銷價38元。全福生技將暫定12月中旬掛牌上市，競拍時間為11月26日至28日，12月2日開標；12月4日至6日將辦理公開申購，12月10日抽籤。

全福生技表示，該公司致力於眼藥開發，目前擁有五項新藥產品，其中核心產品BRM421以全新機制治療乾眼症，已經過人體臨床試驗驗證其安全性與療效。全福生技已於美國進行三期臨床試驗，並將BRM421在大中華區的開發與商業化權利授權給中國遠大醫藥，另有三項產品已進入二期臨床試驗，分別是治療神經營養性角膜炎的BRM424、及青光眼相關疾病的BRM411與BRM412。

全福生技的眼藥開發涵蓋前眼症與後眼症，除打造成為全方位眼科藥物公司，亦展現出積極的國際布局策略，是台灣生技領域中新藥產品最具代表性的公司之一。

全福生技在董事長林羣的帶領下，董事會也邀請前工研院院長李鍾熙、資誠會計師事務所前副所長曾惠瑾，以及被譽為外資天后的程淑芬，共同為未來十年的發展奠定新的格局。研發團隊結合海內外新藥跨領域資深專家，由曾任日本武田藥品全球藥物代謝及藥物動力部門副總裁的徐文祺及創始人兼研發長Frank W. Lee領軍，積極育成本土新藥邁向國際。

近期，BRM421乾眼症新藥榮獲2024年亞洲企業商會國際創新獎（IIA）產品創新獎，展現其在眼科新藥領域的創新性與發展潛力，提升國際能見度。此外，青光眼新藥BRM411也於11月受邀在國際青光眼研究協會年會發表演說，獲得廣大學者與醫生的高度肯定。

林羣表示，雖然全福生技在去年底的BRM421三期臨床試驗解盲結果未如預期，但經過將近一年的深入分析與研發改良，全體同仁積極面對挑戰，已做好充分準備。在完成上市現增後，預計約有20億的現金支持公司新產品開發與營運，明年除將重啟BRM421乾眼症的美國三期人體臨床試驗，更有三項眼科新藥同時展開二期臨床，未來值得期待。