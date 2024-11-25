快訊

台北101加碼展出！大谷+中華隊紀念球一次看 賈永婕請喝啤酒「限時3天」

赴陸進行換肝手術牟利 名醫曾這麼辯解…彰基醫院回應了

全福生技上市前公開承銷 新藥獲國際獎項再傳佳績

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

全福生技（6885）25日表示，為配合上市前公開承銷，對外競價拍賣10,521張，競拍底價30.16元，最高得標張數1,320張，暫定承銷價38元。全福生技將暫定12月中旬掛牌上市，競拍時間為11月26日至28日，12月2日開標；12月4日至6日將辦理公開申購，12月10日抽籤。

全福生技表示，該公司致力於眼藥開發，目前擁有五項新藥產品，其中核心產品BRM421以全新機制治療乾眼症，已經過人體臨床試驗驗證其安全性與療效。全福生技已於美國進行三期臨床試驗，並將BRM421在大中華區的開發與商業化權利授權給中國遠大醫藥，另有三項產品已進入二期臨床試驗，分別是治療神經營養性角膜炎的BRM424、及青光眼相關疾病的BRM411與BRM412。

全福生技的眼藥開發涵蓋前眼症與後眼症，除打造成為全方位眼科藥物公司，亦展現出積極的國際布局策略，是台灣生技領域中新藥產品最具代表性的公司之一。

全福生技在董事長林羣的帶領下，董事會也邀請前工研院院長李鍾熙、資誠會計師事務所前副所長曾惠瑾，以及被譽為外資天后的程淑芬，共同為未來十年的發展奠定新的格局。研發團隊結合海內外新藥跨領域資深專家，由曾任日本武田藥品全球藥物代謝及藥物動力部門副總裁的徐文祺及創始人兼研發長Frank W. Lee領軍，積極育成本土新藥邁向國際。

近期，BRM421乾眼症新藥榮獲2024年亞洲企業商會國際創新獎（IIA）產品創新獎，展現其在眼科新藥領域的創新性與發展潛力，提升國際能見度。此外，青光眼新藥BRM411也於11月受邀在國際青光眼研究協會年會發表演說，獲得廣大學者與醫生的高度肯定。

林羣表示，雖然全福生技在去年底的BRM421三期臨床試驗解盲結果未如預期，但經過將近一年的深入分析與研發改良，全體同仁積極面對挑戰，已做好充分準備。在完成上市現增後，預計約有20億的現金支持公司新產品開發與營運，明年除將重啟BRM421乾眼症的美國三期人體臨床試驗，更有三項眼科新藥同時展開二期臨床，未來值得期待。

生技

延伸閱讀

台南30年下營農會診所今喬遷 將增設復健科

諾貝爾眼科青埔店開幕 青埔首間眼科全方位治療中心 與日系品牌HOYA聯手打造 多焦鏡片體驗館

瞳孔變色的美容手術？專家說風險高 要價近40萬元卻人氣漸旺

婦胸悶頭痛找不到原因 竟是青光眼險釀失明

相關新聞

首購天堂！基隆市三年房價上漲近二成 專家曝「三大關鍵推動」

據內政部不動產資訊平台揭露，被視為「首購天堂」的基隆目前每坪成交均價已達19.91萬元，相較於2022年的每坪16.83...

台南深綠線捷運交通利多 新市超車善化成南科人最愛

為提升區域交通便利性，台南市政府於上月召開5場台南捷運深綠線地方說明會，將民眾意見納入可行性研究期末作業檢討評估。該路線...

華航客艙服務三冠王 勇奪 APEX 航空、餐飲、WiFi 大獎

中華航空（2610）捷報連連，榮獲國際航空乘客體驗協會《APEX》「全球五星航空」最佳榮譽，同時也獲頒「最佳餐飲服務獎」...

中華隊奪冠！星宇為球員、教練獻上全球商務艙不限航點機票

台灣囝仔拚勁撼動世界 ，星宇航空（2646）表示，中華隊在東京巨蛋創下了令人感動及敬佩的佳績，奪下世界冠軍，不只是台灣之...

疫後娛樂活動大爆發 必應今年活動場次上看500場

疫情後娛樂活動大爆發，必應董事長兼執行長周佑洋今日表示，今年前十月活動、演唱會超過500場次，而第4季是傳統高峰，今年全...

強化台泰健康醫療連結 遠東醫電參展泰國台灣形象展

國內醫療服務平台整合大廠遠東醫電在泰國曼谷參加2024年泰國台灣形象展，董事長鄧俊男表示，與泰國電信業者AIS及Dtac...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。