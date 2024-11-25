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台日冠軍賽連播365天 愛爾達就是狂！創開台收視最高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

世界12強棒球賽中華隊以4比0強勢完封勁敵日本奪下世界冠軍，締造職業等級國際賽的隊史首冠，愛爾達-創（8487）身負轉播重任，搶下棒球粉絲眼睛，台日冠軍戰在MOD的尼爾森收視率瞬間突破10，刷新MOD愛爾達電視開台至今紀錄，並超越東京奧運、巴黎奧運兩次羽球金牌戰的成績，樹立MOD收視新高點。

愛爾達更宣布，要連續365天，每日重播台日冠軍戰的經典時刻，愛爾達官方臉書粉絲團「愛爾達體育家族」24日貼出「賀！本台宣布冠軍戰台灣對日本，即日起連播365天，每天重播一次」貼文，馬上吸引十萬粉絲按讚，網友留言狂呼「愛爾達我大哥」，在網路上造成熱烈討論，愛爾達強調，要讓國人天天感受奪冠的喜悅。

愛爾達表示，透過世界棒球12強大賽延續中華職棒與巴黎奧運、美國職棒、大谷翔平的熱潮，成功留住各年齡層觀眾，特別是15至45歲青壯族群。

12強開打後，愛爾達在MOD的尼爾森收視率，中華隊9場出賽，平均突破4字頭；台日冠軍戰更是瞬間突破10，刷新MOD愛爾達電視開台至今紀錄，並超越東京奧運、巴黎奧運兩次羽球金牌戰的成績，樹立MOD收視新高點。

12強期間，愛爾達即時動員，發揮先天上的空戰優勢，FB、YT、IG皆報導最即時的賽況與話題，成為全台最大的網路社群12強討論區，總共創造出近5.8億次觸及次數。

此外，每場賽事結束後，愛爾達以最快時間上傳精彩畫面影片，YouTube短片更是多則衝上台灣區發燒影片排行榜，至今已有超過5則短片破百萬點閱，預計上看10支單則百萬級點閱，總觀看影片人次，賽會期間更突破7,700萬次。

MOD 東京奧運

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