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詩肯法說會／庫存水位下降 四策略增添營運動能

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

詩肯（6195）25日召開法說會，營運長于洪武談今年四大經營策略，包括新品牌、多元通路、KOL行銷策略、新產品。其中，今年首次引進新加坡Nova家具來台，並分別開出商場店與街邊店兩種店型試水溫，以找出未來營運模式。另外，亦規劃明年成立床墊獨立店，主打法蘭克名床，並將進駐百貨商場。

詩肯目前有四大通路品牌，包括詩肯柚木70家、 詩肯居家12家、 詩肯睡眠1家，另在2019年併購的新加坡第二大連鎖品牌家具通路Nova諾雅家具，目前在台灣有2家、新加坡有18家。詩肯表示，Nova主打年輕、時尚且中低價位的訂製家具產品，今年首度在台展店，將是集團未來營運生力軍。

于洪武表示，詩肯引進新加坡品牌Nova進軍台灣市場，目前處於測試階段，並選定台北微風商場與新竹街邊店進行試點。Nova主打訂製家具市場，提供消費者多樣化的尺寸、顏色及造型選擇，與詩肯以往批量銷售的模式有明顯差異，為詩肯帶來全新營運思維。目前看來，商場店的消費者接受度優於街邊店，詩肯也將根據消費者的反應和陳列數量進行進一步調整。詩肯的通路複製和展店能力將成為推動Nova品牌在台灣擴展的重要優勢。

此外，詩肯表示，過去兩年毛利率下滑，主要是疫情過後存貨來到高峰，這兩年很努力清庫存，存貨已下降25%，使得今年毛利率獲得改善，並持續朝向疫情前的水準邁進。在營業費用方面，詩肯近二年做的比較大的投資包括投資新加坡倉儲物流大樓，以及在台南也買了一座倉儲，使得營業費用增加。

于洪武表示，成立台南倉主要是平衡南北物流，過去南部門市都是依靠中部的轉運倉，也因此物流費用較高，買下2,659坪土地作為南部倉儲中心之用，有利撙節物流支出，亦看好南台灣市場未來的表現。

新加坡 消費 疫情

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