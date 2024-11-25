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宏致集團贈宜蘭縣行動圖書車 助力閱讀推廣

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
宏致集團贈宜蘭縣行動圖書車，助力閱讀推廣。宏致／提供
宏致集團贈宜蘭縣行動圖書車，助力閱讀推廣。宏致／提供

宏致（3605）持續推動偏遠地區閱讀發展，該公司25日表示，於本月24日捐贈行動圖書車予宜蘭縣政府，為宏致今年度捐贈的第三輛行動圖書車。宏致電子董事長袁万丁親率團隊，於宜蘭縣化龍一村眷舍群舉行捐贈儀式，將行動圖書車鑰匙交付宜蘭縣政府文化局長黃伴書並回贈感謝狀，表達宏致電子支持宜蘭推廣閱讀的感謝之意。

行動圖書車以宏致電子優良員工、產品開發處資深處長王俊盛命名。王處長專注於技術與產品研發，帶領研發團隊不斷突破，持續邁向卓越，成果斐然。同時身為宜蘭人，對家鄉有深厚的情感與關懷，致力於以實際行動支持地方發展。「王俊盛號」不僅表彰其對宏致電子的卓越貢獻，更象徵宏致電子支持員工扎根社區，回饋社會的價值理念。

「王俊盛號」行動圖書車以宜蘭縣豐富的海洋文化為設計靈感，全車外觀融入龜山島、圖書與海洋保育等元素，展現地方特色與閱讀推廣的結合，點亮宜蘭文化特色。特別的是，書車內部規劃一系列海洋閱讀與保育主題，未來將駛入宜蘭沿海社區，讓更多居民透過趣味性閱讀，讓居民認識宜蘭的自然資源與環境保護的重要性。

宜蘭縣政府文化局長黃伴書表示：「宜蘭縣擁有豐富自然地景與人文風貌，三面環山、一面臨海，展現出多樣的地理與文化特色。此輛行動圖書車未來將到沿海城鎮，結合海洋教育進行閱讀推廣，深化居民對海洋資源的珍視。再次感謝宏致電子袁董事長對閱讀與文化教育推廣的支持。」

宏致電子袁万丁董事長受訪時進一步說明：「宜蘭是人文薈萃的地方，孕育許多優秀人才。閱讀就像一扇窗，讓小小的世界看到未來的大世界。宏致電子長期推動閱讀深耕，希望透過這輛行動圖書車，為這片美麗的土地增添一抹色彩。期盼小朋友們能好好善用，透過書籍開啟想像的翅膀、環遊世界，發現知識的黃金屋」

宏致集團董事長袁万丁（左）贈宜蘭縣行動圖書車，助力閱讀推廣。宏致／提供
宏致集團董事長袁万丁（左）贈宜蘭縣行動圖書車，助力閱讀推廣。宏致／提供

海洋教育 董事長 閱讀

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