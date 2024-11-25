橘子歡慶台灣奪12強冠軍 旗下橘子支付推好康活動

歡慶台灣奪下世界棒球12強賽冠軍！橘子集團（6180）旗下橘子支付於台北地下街舉辦「好野球祭」線下活動！即日起至12月8日凡於「玩樂大聯盟」合作店家消費，不僅享5%回饋，還可憑消費憑證於每周六、日到6號廣場和超萌水豚娘玩「強投九宮格機」、「豪打彈珠台」，或抽超夯的PS5 Pro數位版主機！此外現場註冊即享100元零用金，還有機會獲得限量「犀利水豚君棒球」，邀請民眾體驗支付與玩樂結合的新玩法。

多元支付工具「橘子支付」整合數位支付與實體玩樂體驗，集結6大玩樂通路：主題餐廳、遊戲專賣、模型公仔、線上購物、遊玩樂園與綜合商場組成「玩樂大聯盟」，凡使用橘子支付消費筆筆享5%回饋，讓用戶盡情享樂！此次橘子支付攜手台北地下街「玩樂大聯盟」店家，獨家推出「好野球祭」活動，雙重趣味等你來解鎖。

凡於「好野球祭」活動現場下載註冊橘子支付，並綁定GAMA PASS即享100元7-ELEVEN零用金，可和超萌水豚娘一起擲骰子玩棒球，獲勝即送「犀利水豚君棒球」。此外，新註冊會員當月累積消費3筆且累積消費金額達666元，還能享特色IP周邊好禮抽獎資格。

據悉，只要在台北地下街橘子支付「玩樂大聯盟」店家消費，筆筆享5%回饋；單筆消費滿200元以上，可於「好野球祭」活動現場兌換代幣，代幣可遊玩「強投九宮格機」、「豪打彈珠台」，挑戰高分把所有趣味禮帶回家，亦可將代幣兌換抽獎券，周周抽PS5 Pro數位版主機。