集保結算所攜手原鄉總會 成為首家簽署原鄉碳匯MOU之企業

臺灣集中保管結算所於11月25日與臺灣原住民族歷屆鄉鎮市區長總會（原鄉總會）正式簽署合作意向書（MOU），成為我國第一家與原鄉總會攜手推動原鄉土地保育造林與推廣原住民族文化傳承的企業，此項合作不僅共同創造自然碳匯，並將進一步助力企業實現ESG目標，促進永續發展。

簽署儀式由集保結算所董事長林丙輝與原鄉總會理事長潘榮宗代表簽署，立法委員伍麗華、金管會證期局副局長黃厚銘、環境部氣候變遷署副署長徐旭誠、原民會經濟發展處處長王瑞盈皆出席觀禮。黃厚銘表示，推動原鄉自然碳匯與企業淨零排放需要環境部、原民會與金管會等機關跨部會合作，才能發揮1+1大於2的綜效；金管會除在各項政策上全力支持企業綠色轉型外，也鼓勵企業將聯合國永續發展目標（SDGs）融入淨零排碳路徑，以善盡社會責任，實踐ESG目標。

集保結算所這次與原鄉總會之合作計畫為期五年，未來將由原鄉總會整合原住民族、專家學者、查驗證機構、法律及會計事務所等機構組成之專業團隊，規劃原鄉碳匯養護專案，並透過其建置之原鄉碳匯ESG公益平台，媒合企業與原住民族相關組織。企業即可透過專案支持山林保育或推廣原住民族作物與工藝品等公益活動，並取得自然碳匯，達到環境、企業與原住民族三贏之綜效。

集保結算所董事長林丙輝表示，近年來集保結算所積極推動減碳與淨零排放，除了今年將達成2023年組織碳中和之外，後續將持續朝2030淨零排放的目標邁進。此外，集保結算所秉持「利他共好」的核心理念，在推動綠色轉型的同時，亦同步響應聯合國SDGs，這次與原鄉總會合作之原鄉碳匯專案，不僅促進企業自身的淨零排放，也為原鄉文化與經濟發展注入活力，貢獻臺灣這塊土地，集保結算所期待透過創新合作模式，為環境與社會創造更深遠的正向影響。