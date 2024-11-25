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擬推環境友善祭祀2.0 環境部辦環保民政業務交流

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部大氣環境司25日辦理「環保祭祀業務推廣交流暨座談會」。圖／環境部提供
環境部大氣環境司25日辦理「環保祭祀業務推廣交流暨座談會」。圖／環境部提供

為兼顧宗教信仰及環境品質，環境部大氣環境司25日辦理「環保祭祀業務推廣交流暨座談會」，邀請桃園市蘇俊賓副市長，並召集各地方政府環保及民政單位同仁，參訪倡行不燒紙錢及一爐一炷香的桃園中壢仁海宮，還特別安排內政部宗教及禮儀司、仁海宮、台灣首廟天壇、竹林山觀音寺代表出席座談會，提供執行環保祭祀成功經驗，並提出包含設施節能、活動減污、資源循環、環境教育等面向的「環境友善祭祀2.0」政策，達到「保平安、顧空污」的雙贏局面。

環境部表示，要達成國家2050淨零排放及空氣品質改善目標，宗教界是政府不可或缺的重要協力夥伴，除了從宗教教義上提升信眾環保觀念外，也需積極透過行為轉變來導引信眾力行環保生活。感謝仁海宮、台灣首廟天壇、艋舺龍山寺及林口竹林山觀音寺，長期協助環境部推動環保友善祭祀，樹立典範，所以頒給感謝狀，以表達誠摯的謝意。

此外，環境部以尊重宗教信仰與民俗文化的前提下，在今年中元節期間試辦推動「新紙錢三燒」政策，透過各縣市政府推動「集中燒」、鼓勵適量與高品質紙錢「適量燒」、宣導以物或以功代金的「替代燒」，有效減少焚燒紙錢的空氣污染及碳排量。未來環境部會在「新紙錢三燒」的基礎上，參考目前部分縣市推動的「環保低碳寺廟認證」經驗，提出環境友善祭祀2.0政策，進一步減少空污、碳排及噪音等對環境的衝擊。

環境部說明，桃園市廟宇數量眾多，環保局及民政局積極推動廟宇環保祭祀，桃園市在112年特別制定了「低碳環保祭祀指引」，以拱手祭拜、心誠則靈、供品減少包裝、減少焚香、多用蔬果、多元代金及紙錢集中燒等環保祭祀方式，政府機關於中元節慶率先遵照指引帶頭做起，讓民眾逐步接受環保祭祀的措施，淨零排放從日常中開始做起。其中仁海宮積極推行相應之環保舉措，除於2017年先封閉金爐，最近更將其拆除改建為電梯，以利高齡信士參拜。此外亦推動一爐一炷香，並配合桃園環保局安裝PM2.5監測器，確保信眾、幹事人員健康。還裝設節能LED燈點燈系統，既利信士明瞭點燈位置，亦使仁海宮成為節能減碳之低碳環保祭祀宮廟，因此環境部今天特別安排到仁海宮參訪。

環境部再次感謝各縣市政府同仁及各地方宮廟配合環境部的政策推動，一起響應各項環保祭祀措施，達成2050淨零排放目標。環境部以尊重臺灣宗教民俗信仰及活動之前提，持續精進環境友善祭祀政策，維護環境品質及民眾的健康。

中元節 環保 空污

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