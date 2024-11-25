首購天堂！基隆市三年房價上漲近二成 專家曝「三大關鍵推動」

據內政部不動產資訊平台揭露，被視為「首購天堂」的基隆目前每坪成交均價已達19.91萬元，相較於2022年的每坪16.83萬元，短短三年時間平均房價就上漲了18.3%。

中信房屋基隆微笑台北加盟店店長劉展麟表示，基隆房價基期低，再加上新建案帶動及建設話題的發酵，讓近年來基隆的房市熱度持續升溫，房價也跟著水漲船高。

據內政部統計，截至今年第2季，全國21縣市中，唯獨基隆市的房貸負擔率仍保持在合理範圍內，相比台北市70.69%，基隆僅有27.99%，因此也被視為「首購天堂」。

劉展麟指出，最近幾年基隆的房市的確熱絡，除了在地居民外，還有很多台北外溢客群和到台北工作的基隆年輕人，也紛紛選擇回到基隆置產，這一現象背後，主要受到三大因素的推動。

首先，他表示，基隆房價基期低，即使近年房價上漲，但放眼整個大台北地區，唯有基隆每坪成交價還能看到1字頭，新建案房價相較於附近的港湖地區一坪能省約30～50萬元，且普遍社區屋齡更年輕，在低房價的驅使下，自然能夠吸引大量的北市外溢買盤。

其次，在交通方面，基隆開車經國一、國三僅需約25～40分鐘就可以抵達台北市，而且在TPASS通勤月票上路後，也讓北北基桃生活圈變得更加緊密。

再者，劉展麟指出，過去基隆少有建設話題，導致房市表現相對平淡，然而最近幾年市港再生計劃、國家海洋門戶、新興重劃區、基隆捷運、捷運汐東線等利多題材，為基隆房市增添了不少想像空間，預估隨著上述重點項目的落實，基隆房價也有穩健成長的空間。

劉展麟表示，目前基隆的信義區、中正區都是台北客群指名度相當高的購屋熱區，信義中正一帶，擁有高地優勢，不易淹水，人口穩定，社區交易量大，且擁有愛買、寶雅、肯德基等眾多知名連鎖商家，生活機能十分完善。

基隆信義區、中正區內的八期重劃區吸引許多建商的進駐，為區域的市容和居住環境加分不少。

劉展麟分析，目前基隆市信義中正一帶以總價在1,000萬～1,500萬元之間、屋齡10年內、2至3房（含車位）的新古屋最受青睞，這種物件不僅適合自住，做為投資出租亦是不錯的選擇，若以整層住家月租金25,000～35,000元試算，出租投報率通常可達2%～3%上下。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，基隆市山多平地少，可供開發的腹地有限，隨著通膨、萬物皆漲、營建成本提高，區域新建案價格屢創新高，目前基隆新建案的每坪成交均價普遍都有3、4字頭的水準，個別建案甚至已經站上每坪了5字頭，在新建案的帶動下，區域中古屋的房價也在持續走揚。