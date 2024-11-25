誠美夢想家校園競賽 中興大學奪鑽石獎、展現再生應用創新實力

由誠美材料科技（4960）舉辦的第三屆 「誠美夢想家校園競賽」 決選於23日落幕。本屆競賽以聯合國永續發展目標（SDGs）為核心，主題聚焦 「光學膜/偏光板的再生應用」，啟發年輕學子探索創意、實踐團隊合作，展現「生活中的永續行動」。

經過半年嚴謹賽程，最終七組隊伍脫穎而出進入決賽。決賽當日由國立中興大學材料科學與工程學系賴盈至特聘教授指導，呂明翰與彭偉臣同學提案的 「偏光板於自發電、自發光腳踏車應用」 勇奪鑽石獎，獲頒獎金20萬元。團隊將回收偏光板製作旋轉式靜電發電機，安裝於腳踏車輪軸上，隨著踩踏即能發電，點亮警示、方向及照明燈，展現綠色能源的無限可能，為偏光板回收再利用開創新方向。

其他得獎作品同樣精彩，包括： 國立成功大學機械工程學系：「再生大面積自供電摔倒感測地板」。 國立台灣科技大學化學工程學系：「大氣常壓微電漿誘導廢棄偏光板轉換石墨烯量子點及其高效環境感測應用」。 國立陽明交通大學光電學院：「自適應熱敏感聚合物穩定型膽固醇液晶智慧窗—節能與全球暖化減緩應用研究」。 明志科技大學工業設計學系：「Whirl家用綠能發電機」。

誠美材表示，本屆競賽充分展現青年世代對永續議題的創意與熱情。今年的主題「生活中的永續行動」不僅是競賽的核心方向，更是誠美材料一直以來的企業使命。永續發展並非遙不可及的目標，而是源於日常選擇和行動的累積。面對當前經濟與環境挑戰，誠美材料將持續以高值化產品策略和創新技術實現永續成長，並積極推動更多促進社會與環境共好的行動。

誠美夢想家校園競賽再次彰顯新一代學子的潛力與責任感，也為光學材料再生應用帶來嶄新視野。未來，誠美材將持續與學界攜手，探索更多可能性，為推動永續發展貢獻力量。