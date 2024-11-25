致伸攜手農業部 共建蝴蝶谷生物多樣性與永續農業

為響應全球永續發展目標（SDGs）以及農業部「找回原力」計畫，致伸科技（4915）宣布投入台東延平鄉桃源村蝴蝶谷生態復育專案，成為推動ESG永續農業與生物多樣性保育的重要參與者。

致伸表示，隨著氣候變遷與土地利用的變化，全球生態環境正面臨嚴峻挑戰。生物多樣性不僅是自然界穩定運行的基石，更直接影響農業生產力與社會永續發展。作為一家專注於視覺影像、聲學與人機介面核心技術的企業，致伸希望通過科技創新推動環境保護。透過支持桃源村蝴蝶谷的生態復育，「我們將科技應用於生態監測與數據分析，為物種保育與棲地恢復提供科學依據」。

農業部提供了跨部門合作的寶貴機會，整合農試所與生物多樣性研究所的專業資源。致伸表示，公司計劃在三年內專注生態監測與保護：利用企業核心技術協助蝴蝶谷的生態觀察與數據收集，支持蝴蝶及其他物種的棲地保護。

此外，也聚焦蜜源植物與作物保種：推動蜜源植物復育計畫，並結合傳統作物如小米與紅藜的保種行動，確保原住民農業文化的延續。

在食農與生態教育方面：攜手當地原住民小學，舉辦教育活動，幫助下一代了解自然資源的重要性。

生態旅遊發展面向上：發展友善的生態旅遊模式，將原住民文化與自然資源結合，創造經濟與社會價值。

致伸深信，企業的成功離不開社會與環境的支持。蝴蝶谷復育計畫不僅是回饋社會的一部分，更是實現永續經營的關鍵策略。「我們希望通過此次合作，讓桃源村的生態更加健康、文化更加豐富，並為全台灣樹立ESG實踐典範」。

致伸表示，公司將繼續攜手農業部與在地夥伴，注入資源與專業，共同實現生態保護與經濟繁榮的雙贏目標，為全球永續發展貢獻一份力量。