「斯洛伐克現代藝術展」展出 台南遠東香格里拉推精緻下午茶
為紀念象徵團結與和平精神的絲絨革命35周年，斯洛伐克經濟文化辦事處於台南遠東香格里拉飯店獨家舉辦「斯洛伐克現代藝術展 Slovak Modern Art Exhibition」。即日起至12月1日，飯店一樓大廳展出精選作品，涵蓋攝影、雕塑及壓克力繪畫三大領域，帶領民眾深入體驗斯洛伐克當代藝術的文化精髓！
為了提升觀展體驗，台南遠東香格里拉飯店特別於展覽期間在大廳茶軒推出「藝術下午茶」服務。大廳茶軒以優雅的空間設計與精緻茶點聞名，提供當季手工甜點與經典茶品，營造沉靜愉悅的氛圍。觀眾可在享用下午茶時，欣賞周邊展示的斯洛伐克當代藝術作品，體現「藝術與美食共存」的概念，讓賓客在視覺與味覺的雙重饗宴中，悠然漫步於歐洲藝術的核心，感受獨特的文化之旅。
這場展覽匯聚了三位斯洛伐克當代藝術家——Jana Fašungová、Peter Baran 及 Luka Brase——的精彩創作。他們的作品融合傳統民間藝術與現代創意，展現斯洛伐克豐富的文化底蘊及當代藝術的獨特風格。斯洛伐克當代藝術深受自然景觀與民間傳說的影響，藝術家們將本土情感與哲學思維結合，呈現出對人性、自然與生命的深刻思考。
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