長榮航：客運票價回不去了 明年新增達拉斯航點

長榮航空指出，疫後復甦動能明顯，亞太地區客運需求爆發，預期明年還會再成長，今年票價港澳下滑較明顯，但預料通膨、服務鏈能量受限，票價「回不去了」；長榮航也正式拍板，明年11月3日正式開航德州達拉斯新航點。

長榮航空今天舉行法人說明會，長榮航指出，全球客運各區需求延續擴張走勢，幾乎達兩位數成長，長程線營收持續明顯成長，亞太地區後發先至，爆發客運需求動能仍明顯，東北亞爆發年增達20.4%，大幅超越全球平均，預期亞太區明年還會成長。

累計今年前10月，長榮航客運營收年增8.4%，載客數成長近2成，運能成長9.7%；比重方面，美洲占44%、東北亞為19%、歐洲占15%。

針對票價走勢，長榮航指出，疫後票價居高不下，但今年累計前10月相較去年同期，除了歐洲、澳洲上漲，港澳下跌較多，其餘區域均維持小幅成長或下滑，但通膨和服務鏈能量受限，票價可以說是「回不去了」，還是比疫情前大幅上揚。

長榮航空總經理孫嘉明表示，因應客運明年成長性，長榮航函館有春節包機，客貨也有包機，日本需求強，尤其春節長達9天，青森和松山也都有賞櫻增班，因應明年大阪世界博覽會，4月到10月會新增神戶航班。

北美航點部分，孫嘉明今天表示，長榮航拍板明年新增第9個航點，11月3日將正式飛航德州達拉斯新航點，一週5班。

他進一步說，以目前機場旅客量，德州達拉斯排名世界第3名，矽谷許多高科技廠商往德州遷移，商務活動頻繁，航網布好後，也能轉機到中南美洲，在客貨方面都有把握維持高乘載率。

貨運部分，他說明，今年首季末、4月起運價走揚，11月幾乎回到疫情期間高價，看好貨機運能增加，AI和電商挹注，帶動貨運成長，貨運價量成長趨勢持續，包機包艙需求也很高，紅海塞港短期內預估無解，美東罷工隱憂還是存在，運價還是會維持「蠻高的高檔價格」。

機隊規劃方面，長榮航指出，今年年底預估達84架機隊，明年首季將陸續引進6架787廣體客機，整體達90架，2026年以後還有41架要交付。