台南深綠線捷運交通利多 新市超車善化成南科人最愛

為提升區域交通便利性，台南市政府於上月召開5場台南捷運深綠線地方說明會，將民眾意見納入可行性研究期末作業檢討評估。該路線全長約21.4公里，預計設置14個車站，途經歸仁區、永康區、新化區、新市區與善化區，串聯南科與高鐵台南站，預計可大幅縮短通勤時間，緩解交通壅塞問題，沿途站點之單價也悄然上升。在地房仲達人觀察表示，新市早已超車善化成南科人最愛。

信義房屋台南民生店協理張榮表示，捷運深綠線規劃於台南人口增長率最快的地區，原應以東西向的綠線優先規劃興建，然而因綠線路線貫穿市區，遭到不少民眾反對而延宕至今，而深綠線預計沿著台南高鐵橋下台39線興建，在徵收與興建都會更為省時、省錢。

張榮補充說道，雖然善化區被視為南科的門戶，但新市區因地理位置距離永康、台南舊市區更近，而善化則需要穿越南科才能抵達市區，且新市的新和重劃區提供了新建案的選擇，相較於善化約7-10年屋齡，新和重劃區更具優勢，讓新市超車善化成為南科人的最愛。

信義房屋新市店主任林泓瑞表示，捷運深綠線新市段會沿著高鐵橋下西側，現有新市火車站將作為捷運預定地，未來新火車站將北移至高鐵東邊，由於目前物件僅有新和重劃區可選擇，捷運若完工有助於帶動新市整體開發案，現有新和重劃區也會因鄰近捷運站及火車站，加上前往國道一號、三號距離相比善化更為便利，未來將有機會成為南科交通重要樞紐。

因緊鄰南科的地利之便，在新市購買大樓物件多為南科工程師和高階主管，而新市在地人則更偏好新、舊透天為主。林泓瑞表示，因工程師工作屬性，未來會有輪調的可能性，因此在選擇商品時多會考量未來，會以易於轉售的兩房平車（平面車位）物件為主，新和重劃區此類型商品單價約為42萬，總價為1,300萬左右；若為家庭客則多會選擇三房平車，總價約為1,500萬。若未來有意在新市置產購屋，林泓瑞建議務必選擇有平面車位商品，因為台南民情仍不習慣接受機械車位，也會讓未來換房或脫手時增加難度。