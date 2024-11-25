華航客艙服務三冠王 勇奪 APEX 航空、餐飲、WiFi 大獎

中華航空（2610）捷報連連，榮獲國際航空乘客體驗協會《APEX》「全球五星航空」最佳榮譽，同時也獲頒「最佳餐飲服務獎」及「最佳Wi-Fi獎」三大殊榮，顯現華航卓越的服務表現，屢受國際肯定。

航空乘客體驗協會《APEX》為全球航空知名評比，「全球五星航空」大獎由旅客票選評比，包含客艙座椅舒適度、機上服務、餐飲、娛樂及Wi-Fi等5大面向，華航今年再度從六百多家國際航空公司脫穎而出，連續9年獲頒「全球五星航空」最佳榮譽（Five Star Global Airline），也同時囊括最佳客艙餐飲服務（Best in Food and Beverage）及 Wi-Fi（Best In Wi-Fi）大獎，勇奪三料大獎。

《APEX》集團執行長 Joe Leader表示，華航以台灣自然之美及東方美學的客艙設計風格，不論是豪華商務艙或是經濟艙，為旅客帶來舒適且富有文化意涵的飛行體驗，充分展現了《APEX》「全球五星航空」榮譽的領導地位。

華航近年來不斷提升機上餐點品質，持續與國內外知名餐廳聯名合作，打造「最強」機上餐飲，將米其林餐點端上高空，如越洋航線全艙等提供米其林三星頤宮中餐廳私房食藝；日本航線與燈燈庵聯手合作高空日式會席料理；區域航線則有米其林一星米香雲端台菜；對於熱愛蔬食的旅客，也能享受到米其林綠星陽明春天空中旅人純淨蔬食的好滋味。

機上甜點部分也別出心裁與法朋及五桐號合作，其中近期推出吉伊卡哇（Chiikawa）聯名甜品，深受廣大年輕旅客喜愛，冠軍麵包師傅陳耀訓聯名麵包也於全艙等供應。華航將不斷為旅客帶來味蕾饗宴，各項機上餐飲將隨著季節變化更新菜單，本次首度摘下《APEX》「客艙餐飲服務」殊榮，傲人成績實至名歸。

豪華商務艙／商務艙全罩式抗躁耳機及越洋航線豪華商務艙Moschino、豪華經濟艙Roots旅行包等機上服務用品，深獲旅客好評。近期機上影視娛樂系統也全面升級，提供多達168部電影、200部短片影音內容，更與Max串流平台合作，強打每月精選影集如《最後生還者 The Last of Us》、《無間警探：闇夜國度 True Detective: Night Country》及《倫敦神探 C.B. Strike: Troubled Blood》等精彩好戲不間斷。

華航持續引進A321neo機隊，2025年也將正式迎接首架787客機，打造煥然一新的客艙設計風格，提供旅客嶄新優質的飛行體驗。目前777、A350及A321neo新世代機隊配備Wi-Fi無線網路，旅客可透過信用卡或會員哩程兌換多種網路流量方案，晶鑽、翡翠、金卡會員即日起搭乘A321neo客機，可於搭機前在官網兌換全航程免費Wi-Fi無線上網，詳情請參閱華航網站。