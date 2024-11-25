快訊

公務員之死爭議中就職 新勞長洪申翰：確保每個申訴有效被處理

忍者哈特利配音員逝世享壽89歲 生前仍準備第292次反戰獨角戲公演

聽新聞
0:00 / 0:00

中華隊奪冠！星宇為球員、教練獻上全球商務艙不限航點機票

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣囝仔拚勁撼動世界，星宇航空獻上全球商務艙不限航點機票。星宇提供資料照
台灣囝仔拚勁撼動世界，星宇航空獻上全球商務艙不限航點機票。星宇提供資料照

台灣囝仔拚勁撼動世界 ，星宇航空（2646）表示，中華隊在東京巨蛋創下了令人感動及敬佩的佳績，奪下世界冠軍，不只是台灣之光，也連帶燃起了全民的棒球魂。

星宇航空25日宣布，感謝這群台灣囝仔在世界舞台發光，讓世界看見台灣，將贈送中華隊全體球員及教練共38位，每人全球不限航點商務艙來回機票一張，希望讓辛苦的中華隊球員及教練們，可以在賽事之餘，好好放鬆身心，期待再創佳績。

星宇航空

延伸閱讀

中華隊奪冠 北市加碼95萬獎金發不出去...蔣萬安這樣說

中華隊奪冠 屏東西市場中午發300份雞排、8點就有人排隊

12強賽／中華隊拿世界冠軍「宣傳海報早預言？」 眼尖鄉民：不只獨漏台灣

12強賽／提案500元鈔票正面改中華隊還「P圖」引迴響 網：會捨不得花

相關新聞

台南深綠線捷運交通利多 新市超車善化成南科人最愛

為提升區域交通便利性，台南市政府於上月召開5場台南捷運深綠線地方說明會，將民眾意見納入可行性研究期末作業檢討評估。該路線...

華航客艙服務三冠王 勇奪 APEX 航空、餐飲、WiFi 大獎

中華航空（2610）捷報連連，榮獲國際航空乘客體驗協會《APEX》「全球五星航空」最佳榮譽，同時也獲頒「最佳餐飲服務獎」...

中華隊奪冠！星宇為球員、教練獻上全球商務艙不限航點機票

台灣囝仔拚勁撼動世界 ，星宇航空（2646）表示，中華隊在東京巨蛋創下了令人感動及敬佩的佳績，奪下世界冠軍，不只是台灣之...

疫後娛樂活動大爆發 必應今年活動場次上看500場

疫情後娛樂活動大爆發，必應董事長兼執行長周佑洋今日表示，今年前十月活動、演唱會超過500場次，而第4季是傳統高峰，今年全...

強化台泰健康醫療連結 遠東醫電參展泰國台灣形象展

國內醫療服務平台整合大廠遠東醫電在泰國曼谷參加2024年泰國台灣形象展，董事長鄧俊男表示，與泰國電信業者AIS及Dtac...

中華隊奪冠福容同歡慶 一系列限時優惠、住房到餐飲活動不間斷

福容大飯店為慶祝中華隊在12強賽事冠亞軍戰中以4：0擊敗日本，首度在世界12強棒球賽奪金。福容大飯店即日起至11月30日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。