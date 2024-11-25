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中華隊奪冠！星宇為球員、教練獻上全球商務艙不限航點機票
台灣囝仔拚勁撼動世界 ，星宇航空（2646）表示，中華隊在東京巨蛋創下了令人感動及敬佩的佳績，奪下世界冠軍，不只是台灣之光，也連帶燃起了全民的棒球魂。
星宇航空25日宣布，感謝這群台灣囝仔在世界舞台發光，讓世界看見台灣，將贈送中華隊全體球員及教練共38位，每人全球不限航點商務艙來回機票一張，希望讓辛苦的中華隊球員及教練們，可以在賽事之餘，好好放鬆身心，期待再創佳績。
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