必應迎跨年旺季 全年參與演唱會場次上看900場

年底將至，跨年演唱會加持，必應創造（6625）喜迎第4季旺季。必應創造董事長周佑洋25日表示，第4季因跨年活動多，將進入業務高峰期，今年全年預計可參與演唱會場次可達900場，而下一步營運觸角朝主辦業務邁進，引進更多優秀海外藝人來台開唱。

必應創造前三季稅後純益1.79億元，年減10.9％；每股稅後純益3.69元。必應創造指出，今年由於購置不少前置設備等，因此有部分支出，但全年參與的演唱會場次與去年差不多。

周佑洋指出，按照往年慣例，第4季已進入必應創造業務高峰期，延續第3季經營成果，今年第4季業務量能依然持續增加。目前第4季由必應創造接下硬體統籌的海外藝人來台演出，包括韓團Stray Kids、人氣女團(G)I-DLE、英國女歌手Dua Lipa、日本創作歌手藤井風等，明年更有日本雙人組合YOASOBI、美國搖滾天團Maroon 5（魔力紅） 、澳洲天后Kylie Minogue（凱莉米洛）等。

華語音樂歌手方面，總計今年由必應創造承接的大小巡迴演唱會超過14組藝人，包括五月天、JJ林俊傑、李宗盛、周華健、任賢齊、劉若英、陶喆、許茹芸、Energy、周湯豪、告五人、薛之謙、周深等，預計2025年將持續增加。

日前五月天5525《回到那一天》25周年巡迴演唱會上海站11場剛結束，接下來跨年將回到樂天桃園棒球場舉行6場；此外必應創造今年也同時承接台北、台中、花蓮、高雄等四城市跨年。

展望未來，周佑洋指出，必應創造近年除深耕展演主要業務，更廣伸營運觸角朝主辦業務邁進，引進更多優秀海外藝人來台開唱，參與包括日本搖滾天團ONE OK ROCK、靈魂歌姬Aimer巡演台灣站演出，更計畫將國外知名IP演出，包括音樂祭等帶進台灣。

2025年除了台灣演出的主辦業務將會持續增加，更積極把華語音樂歌手的優秀演出帶到其他國家，觸角拓展到東南亞及日本，目前泰國的YOASOBI演唱會便由必應創造參與主辦業務。

另外，鎖定不同量能演出場地洽談「場館運營」的可能性也持續進行，目前位於基隆沙灣的「B'IN LIVE SPACE KEELUNG」，7月開始營運至今已舉辦包括舞思愛、吾橋有水、庸俗救星等樂團演唱會專場、銀髮族交通安全宣導活動及學校聖誕舞會等共16場演出；而職人劇、電影等優秀影視作品，也積極參與投資，甚至將電影IP延伸到線下活動，屆時電影上映全面搭配宣傳推廣，徹底發揚公司的彈性、韌性與可能性，締造更穩定的營運績效。