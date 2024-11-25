疫後娛樂活動大爆發 必應今年活動場次上看500場

疫情後娛樂活動大爆發，必應董事長兼執行長周佑洋今日表示，今年前十月活動、演唱會超過500場次，而第4季是傳統高峰，今年全年上看900場，估明年也會有同樣的水準。

必應創造是台灣唯一同時兼具專業軟體製作及硬體設備，在音響燈光視覺舞台設計、軟體製作、硬體租賃及工程技術人才均可提供專業的全方位服務，業內紮根10年擅長策劃製作大小演唱會、頒獎典禮、企業尾牙、商業演出等各式展演活動。

必應在疫情後營運已恢復穩定成長，今年1~10月營收24.2億元，年增15.96%，前三季每股盈餘3.69元，相較2023整年營收25.58億元，可預期今年整體營收成績應更為樂觀。

周佑洋表示，第4季為傳統高峰，業務量將持續增加，第4季由必應創造接下硬體統籌的海外藝人來台演出，包括韓團Stray Kids、人氣女團(G)I-DLE、英國女歌手Dua Lipa、日本創作歌手藤井風等，明年更有日本雙人組合YOASOBI、美國搖滾天團Maroon 5、澳洲天后Kylie Minogue等。

至於華語音樂歌手部分，周佑洋也說，今年由必應創造承接的大小巡迴演唱會超過14組藝人，包括五月天、JJ林俊傑、李宗盛、周華健、任賢齊、劉若英、陶喆、許茹芸、Energy、周湯豪、告五人、薛之謙、周深等，預計2025年將持續增加。

周佑洋表示，五月天5525「回到那一天」25周年巡迴演唱會上海站11場剛結束，接下來跨年將回到樂天桃園棒球場舉行6場；此外必應創造今年也同時承接台北、台中、花蓮、高雄等四城市跨年。

除深耕展演主要業務外，必應更廣伸營運觸角朝主辦業務邁進，引進更多優秀海外藝人來台開唱，參與包括日本搖滾天團ONE OK ROCK、靈魂歌姬Aimer巡演台灣站演出，更計畫將國外知名IP演出，包括音樂祭等帶進台灣。

周佑洋表示，2025年除了台灣演出的主辦業務將會持續增加，更積極把華語音樂歌手的優秀演出帶到其他國家，觸角拓展到東南亞及日本，目前泰國的YOASOBI演唱會便由必應創造參與主辦業務。

此外，鎖定不同量能演出場地洽談「場館運營」的可能性也持續進行，目前位於基隆沙灣的「B'IN LIVE SPACE KEELUNG」，7月開始營運至今已舉辦包括舞思愛、吾橋有水、庸俗救星等樂團演唱會專場、銀髮族交通安全宣導活動及學校聖誕舞會等共16場演出；而職人劇、電影等優秀影視作品，也積極參與投資，甚至將電影IP延伸到線下活動，周佑洋表示，屆時電影上映全面搭配宣傳推廣，徹底發揚公司的彈性、韌性與可能性，締造更穩定的營運績效。