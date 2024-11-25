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強化台泰健康醫療連結 遠東醫電參展泰國台灣形象展

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
遠東醫電在泰國台灣形象館分享「旅遊E指通」服務。（圖：遠東醫電提供）
遠東醫電在泰國台灣形象館分享「旅遊E指通」服務。（圖：遠東醫電提供）

國內醫療服務平台整合大廠遠東醫電在泰國曼谷參加2024年泰國台灣形象展，董事長鄧俊男表示，與泰國電信業者AIS及Dtac合作，提供「旅遊E指通」服務給赴泰遊客使用，預計未來一年內可望帶來逾1,000萬元的業績貢獻。

此外，遠東醫電分別與台北市立萬芳醫院、泰國台商健康交流協會簽署合作備忘錄，希望未來加強台灣與泰國華僑社群的健康醫療連結，實現醫療資源的跨國協作與共享，為區域健康產業創造更多合作機會與發展潛力。

貿協董事長黃志芳於展會開幕致詞表示，因為泰國是觀光醫療大國，吸納來自世界的度假健診、美容觀光客，甚至把最新的AI技術都用再醫療領域。根據泰國觀光局表示泰國國際觀光旅客為3,500萬人次。

著眼於泰國商機，遠東醫電積極結合國內外醫療院所、電信業者，協助海內外醫療院所，建置國際醫療會診服務平台，共同拓展泰國醫療市場。遠東醫電此次與泰國電信業者AIS及Dtac合作，提供「旅遊E指通」服務給前往泰國的海外遊客使用，初估一年可望帶來上千萬元的業績貢獻。

遠東醫電分別與台北市立萬芳醫院、泰國台商健康交流協會簽署合作備忘錄。簽約儀式是在我國駐泰國代表公使薛秀媚見證下，由遠東醫電董事長鄧俊男、萬芳醫院院長劉燦宏、泰國台商健康交流協會理事長涂醒哲各自代表雙方完成簽署。透過希望加強台灣與東南亞地區，尤其是泰國華僑社群的健康醫療連結，提升病患照護品質，實現醫療資源的跨國協作與共享，為區域健康產業創造更多合作機會與發展潛力。

遠東醫電在曼谷舉辦2024台泰健康論壇，主題為「跨越界限，連結健康：遠距醫療與創新醫療的未來發展論壇」，透過萬芳醫院、雙和醫院、中醫大附醫及遠東醫電分享，期望提升區域醫療合作與病患照護品質，創造健康產業的合作機會，進而推動台灣醫療技術、生技與遠距醫療在東南亞的應用，並促進台灣與泰國華僑的健康醫療連結。

遠東醫電自2021年起進軍東南亞市場，目前國際醫療會診服務平台已陸續打入菲律賓、馬來西亞、越南、印尼、泰國、寮國、緬甸等。截至目前為止，遠東醫電已與超過40家醫療院所合作，國際醫療會診服務平台遍布全球15 國，未來期能擴大國際醫療市占率。

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