中華隊奪冠福容同歡慶 一系列限時優惠、住房到餐飲活動不間斷

福容大飯店為慶祝中華隊在12強賽事冠亞軍戰中以4：0擊敗日本，首度在世界12強棒球賽奪金。福容大飯店即日起至11月30日各館同歡推出一系列限時優惠，從住房到餐飲活動不間斷，與全台球迷歡慶榮耀時刻。

福容台北一館推出「世界冠軍 台灣棒球No.1」101精緻景觀房2,999元起，加價32元再享升等至價值11,000元的豪華市景房。福容桃園機捷A8店推出現場指定住房專案加1元享房型升等。福容徠旅同樣祭出限時72小時快閃優惠， 5,200元買一晚送一晚。

冬季泡湯就來東北角福容福隆店！歡慶中華奪冠推出大眾湯全面5折優惠。嘉義福容voco酒店則是推出田園西餐廳四人同行一人免費。活動期間再享不限消費金額點數加倍最高6倍，另加碼再贈32點。

即日起至11月30日連續六天，台灣尚勇福容同慶！福容台北一館推出「世界冠軍 台灣棒球No.1」餐飲指定品項買一送一、101精緻景觀房冠軍住房專案2,999元起，凡入住此專案，加價32元即享加碼升等至價值11,000元的豪華市景房（每天限量10間）。

即日起至11月29日連續五天福容桃園推出住房半價優惠、福粵樓港點5折。而福容桃園機捷A8店A Bar、福粵樓指定啤酒第二瓶只要1元。即日起至11月30並預定現場指定住房專案加1元升等1級（每天限量5間），最高至豪華客房。福容墾丁店連續五天歡慶冠軍TEAM TAIWAN，雙人入住精緻雙床房只要2,204元起（每日限量5間）。

福容台北二館即日起至11月29日，平日雙人入住精緻客房含早只要3,232元福容花蓮店自即日起至12月30日，8人入住家庭套房8,888元起。福容高雄店周日至周四雙人入住精緻客房不含早2,799，再享福容會員折扣。福容台北二館即日起至11月29日，平日雙人入住精緻客房含早只要3,232元。

限時72小時快閃搶購！福容徠旅推出連鎖四館5,200買一晚送一晚，於今日11月25中午12:00開賣，入住期間即日起至12月30日止，林口、水里、高雄、墾丁全台四館同步開放，凡購買此專案即可享「同館住兩晚或兩間」的超值優惠，讓旅人在歡慶中享受舒適的旅宿體驗。餐飲也祭出一系列優惠，讓食客有更多選擇。