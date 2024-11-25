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市場買盤進場 豐興鋼筋開平盤

中央社／ 台北25日電

條鋼廠豐興今天公布最新牌價，鋼筋、國內廢鋼在連續2週下跌後開出平盤，型鋼產品上週下跌後也開出平盤。

豐興主管表示，平盤是因國外廢鋼雖跌價，但台幣貶值，使國外廢鋼價仍遠高於國內廢鋼，恐怕國內廢鋼也無跌價空間。鋼筋平盤是因上週跌價後，市場買盤進場。

豐興本週鋼筋每公噸新台幣1.84萬元，國內廢鋼每公噸9000元，型鋼每公噸2.48萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本週無報價，日本2H廢鋼本週下跌為每公噸320美元，美國貨櫃廢鋼本週報價每公噸下跌為305美元，澳洲鐵礦砂由每公噸97.15美元上漲至100.85美元。

新台幣 美國 豐興

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豐興本周國內鋼筋、廢鋼及型鋼產品 開平盤價

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