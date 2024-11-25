快訊

不用自己查了！中華隊28位英雄IG總整理 最神秘的選手是他

韓國瑜怒了！立法院會僅「龜鶴二仙」撐場外賓傻眼 藍綠白急排班

深度13.7公里！南投10：30規模4.1地震 11縣市有感

桃園房市洗牌 老大哥重回龍頭、這區異軍突起

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
桃園房市示意圖。記者游智文攝影
桃園房市示意圖。記者游智文攝影

住商機構彙整實價資料指出，一度是桃園市房價領頭羊的中壢區，新案平均成交行情已被「老大哥」桃園區超過，大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，中壢青埔特區發展逐漸飽和，建商推案轉往蛋白區，因此拉低整體平均行情。

另觀察桃園各大行政區，以大溪近二年房價漲幅32.9%最高。

住商不動產大溪三易加盟店店長李香修分析，大溪目前新案行情站上3字頭，5年內新屋約2~3字頭，由於大溪可開發腹地稀缺，加上八德擴大重劃區房價外溢效應，不少品牌建商到埔頂重劃區推案，帶動近期房價高漲。

根據實價登錄，截至10月為止，桃園各行政區平均預售成交行情以桃園區49.6萬元最高，該區2022年平均新案行情約每坪38.4萬元，二年房價成長29%，不管是平均新案單價、新案房價漲幅皆勝過過去桃園房市熱區的中壢區。

賴志昶分析，桃園區近年新興重劃區就包含中路特區、經國重劃區以及小檜溪重劃區，另外早期開發的藝文特區也早已形成豪宅聚落，本身又為全台人口第二多的鄉鎮市區，在地市場需求旺盛，讓區域房市頗具增值空間。

至於中壢區，觀察實價資料，全桃園市成交最高單價預售案，出現在中壢區青埔特區，惟近年重劃區開發已趨飽和，建商興建新案僅能往中壢外圍，而此類地區房價僅約2~3字頭，加上過往中壢區房價已長期處於桃園龍頭地位，房價基期較高情況下，區域房價漲勢看似略顯低落。

住商不動產桃竹苗區經理陸毅棋表示，桃園市各大房市熱門之行政區，皆以重劃區環境著稱，而重劃區相對舊市區有街廓完整、環境質感佳等優點，若有捷運或其他大型建設等議題加持，房價後市相當可期。

惟部分重劃區為純住宅環境，或為新興開發地段，較欠缺商業機能，早期進場者轉手雖有可觀獲利，但若為純住族群需忍耐短暫「鬼城期」，建議購屋者挑選較具前瞻性、機能性的重劃區進場。

桃園市各區平均預售行情統計。表／住商機構提供
桃園市各區平均預售行情統計。表／住商機構提供

房價 重劃區

延伸閱讀

醫院住宅公園 重劃區三亮點

大溪花卉農遊百萬參訪創花海經濟 花田裝置藝術延至12/1

埔頂二路地磚破損障礙物多 竹市重劃區優化人行道

桃園大溪水岸花卉農遊12公頃超好拍 創商機店家開心

相關新聞

竹科新貴購屋最愛這條路！ 新竹這裡千萬有找

台灣房屋集團整理聯徵中心2024年上半年數據，統計新竹縣市十大熱門申貸路段，在總計3,823件樣本當中，「新竹市介壽一路...

全台唯一「首購天堂」 三大優勢吸引台北客群

基隆房價近年上漲不少，根據內政部不動產資訊平台揭露，目前基隆平均房價已達每坪19.91萬元，相較於2022年的每坪16....

桃園房市洗牌 老大哥重回龍頭、這區異軍突起

住商機構彙整實價資料指出，一度是桃園市房價領頭羊的中壢區，新案平均成交行情已被「老大哥」桃園區超過，大家房屋企研室公關主...

醫院住宅公園 重劃區三亮點

信義房屋內壢店主任邱瓊儀表示，桃園市政府推動「遠東紡織內壢廠都市計畫變更案」，並以醫院、住宅、公園三大方向規劃成新的重劃...

醫療科技展中東買家來了 鎖定智慧醫療、精準醫療、全齡健康

醫療科技大展上秀，喜迎中東大買主。台灣醫療科技展將於12月5日開展，今年展出智慧醫療、精準醫療及全齡健康三大亮點，將吸引...

醫療科技展 大型創投來台尋求合作

第八屆台灣醫療科技展12月5日登場， 展會前由生策會主辦的亞洲醫療科技創新論壇（MEDTEX Summit Asia）將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。