桃園房市洗牌 老大哥重回龍頭、這區異軍突起

住商機構彙整實價資料指出，一度是桃園市房價領頭羊的中壢區，新案平均成交行情已被「老大哥」桃園區超過，大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，中壢青埔特區發展逐漸飽和，建商推案轉往蛋白區，因此拉低整體平均行情。

另觀察桃園各大行政區，以大溪近二年房價漲幅32.9%最高。

住商不動產大溪三易加盟店店長李香修分析，大溪目前新案行情站上3字頭，5年內新屋約2~3字頭，由於大溪可開發腹地稀缺，加上八德擴大重劃區房價外溢效應，不少品牌建商到埔頂重劃區推案，帶動近期房價高漲。

根據實價登錄，截至10月為止，桃園各行政區平均預售成交行情以桃園區49.6萬元最高，該區2022年平均新案行情約每坪38.4萬元，二年房價成長29%，不管是平均新案單價、新案房價漲幅皆勝過過去桃園房市熱區的中壢區。

賴志昶分析，桃園區近年新興重劃區就包含中路特區、經國重劃區以及小檜溪重劃區，另外早期開發的藝文特區也早已形成豪宅聚落，本身又為全台人口第二多的鄉鎮市區，在地市場需求旺盛，讓區域房市頗具增值空間。

至於中壢區，觀察實價資料，全桃園市成交最高單價預售案，出現在中壢區青埔特區，惟近年重劃區開發已趨飽和，建商興建新案僅能往中壢外圍，而此類地區房價僅約2~3字頭，加上過往中壢區房價已長期處於桃園龍頭地位，房價基期較高情況下，區域房價漲勢看似略顯低落。

住商不動產桃竹苗區經理陸毅棋表示，桃園市各大房市熱門之行政區，皆以重劃區環境著稱，而重劃區相對舊市區有街廓完整、環境質感佳等優點，若有捷運或其他大型建設等議題加持，房價後市相當可期。