桃園房市洗牌 老大哥重回龍頭、這區異軍突起
住商機構彙整實價資料指出，一度是桃園市房價領頭羊的中壢區，新案平均成交行情已被「老大哥」桃園區超過，大家房屋企研室公關主任賴志昶分析，中壢青埔特區發展逐漸飽和，建商推案轉往蛋白區，因此拉低整體平均行情。
另觀察桃園各大行政區，以大溪近二年房價漲幅32.9%最高。
住商不動產大溪三易加盟店店長李香修分析，大溪目前新案行情站上3字頭，5年內新屋約2~3字頭，由於大溪可開發腹地稀缺，加上八德擴大重劃區房價外溢效應，不少品牌建商到埔頂重劃區推案，帶動近期房價高漲。
根據實價登錄，截至10月為止，桃園各行政區平均預售成交行情以桃園區49.6萬元最高，該區2022年平均新案行情約每坪38.4萬元，二年房價成長29%，不管是平均新案單價、新案房價漲幅皆勝過過去桃園房市熱區的中壢區。
賴志昶分析，桃園區近年新興重劃區就包含中路特區、經國重劃區以及小檜溪重劃區，另外早期開發的藝文特區也早已形成豪宅聚落，本身又為全台人口第二多的鄉鎮市區，在地市場需求旺盛，讓區域房市頗具增值空間。
至於中壢區，觀察實價資料，全桃園市成交最高單價預售案，出現在中壢區青埔特區，惟近年重劃區開發已趨飽和，建商興建新案僅能往中壢外圍，而此類地區房價僅約2~3字頭，加上過往中壢區房價已長期處於桃園龍頭地位，房價基期較高情況下，區域房價漲勢看似略顯低落。
住商不動產桃竹苗區經理陸毅棋表示，桃園市各大房市熱門之行政區，皆以重劃區環境著稱，而重劃區相對舊市區有街廓完整、環境質感佳等優點，若有捷運或其他大型建設等議題加持，房價後市相當可期。
惟部分重劃區為純住宅環境，或為新興開發地段，較欠缺商業機能，早期進場者轉手雖有可觀獲利，但若為純住族群需忍耐短暫「鬼城期」，建議購屋者挑選較具前瞻性、機能性的重劃區進場。
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