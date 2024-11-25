竹科新貴購屋最愛這條路！ 新竹這裡千萬有找

台灣房屋集團整理聯徵中心2024年上半年數據，統計新竹縣市十大熱門申貸路段，在總計3,823件樣本當中，「新竹市介壽一路」以337件榮登榜首，竹北市則獨占六席，成為申貸購屋最受歡迎的區域。

其中，竹北光明六路東二段以306件排名第二；竹北高鐵八路184件排名第三。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，竹北有台元科技園區、AI智慧園區、生醫園區及昌益科技園區等多個產業園區，估計創造超過兩萬個就業機會，進一步帶動買房需求。因此有六個路段成功躋身新竹縣市十大熱門申貸熱區。

尤其高鐵特區更是竹北的核心，擁有40%的綠化率，每條街道都是綠園道，步行幾分鐘即可到達公園。完善的生活機能與便捷的交通網絡，推動周邊房市升溫，也成為新竹的房價領頭羊。

台灣房屋新竹園區直營店店長李羽儱分析，最熱門的「新竹市介壽一路」，因為緊鄰新竹科學園區正門，走路就能上班，又鄰近竹科新手村「金山街」，是許多竹科新進工程師的首選，在園區購買力支撐下，推升區段房價。

十大熱門申購路段的鑑估值，由「竹北高鐵八路」以2,617.8萬元摘冠。「新竹市西濱路一段」平均鑑估值為917.2萬元，是十大熱門申貸路段中最為親民的路段，兩條路段的平均鑑估值價差高達1,700萬元。

李羽儱指出，由於工作機會多，人口大量湧入，竹北人口連年增長，目前已逼近22萬人，為新竹縣市生育率最高的城鎮，不論公私立學校幾乎都已額滿。

也因此購屋族偏好學區宅，「竹北高鐵八路」周邊有嘉豐國小、私立康乃爾國中小學、文興國小、文興國中等學校，深受育兒家庭喜愛，帶動該區房價上漲，加上上半年的新成屋交屋案件，許多總價超過3千萬，因此拉高平均鑑估值達2,617.8萬元，讓竹北與台北、新北一同成為台灣「三北」高房價區。

高鐵特區北側的「竹北東興路一段」，因地段相對外圍，平均鑑估值僅1,611.4萬元，與高鐵八路相比，鑑估值差距高達千萬元，吸引高鐵特區外溢資金進駐，也成功擠入新竹縣市第四大熱門申購路段。