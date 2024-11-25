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全台唯一「首購天堂」 三大優勢吸引台北客群

經濟日報／ 記者游智文／即時報導

基隆房價近年上漲不少，根據內政部不動產資訊平台揭露，目前基隆平均房價已達每坪19.91萬元，相較於2022年的每坪16.83萬元，過去3年平均房價上漲了18.3%、接近2成。

中信房屋基隆微笑台北加盟店店長劉展麟表示，基隆房價雖上漲不少，但房市熱度仍持續升溫，不僅在地居民、到台北工作的基隆人，許多台北人也到基隆置產，主要因素有三。

首先，即使近年房價上漲，但放眼整個大台北地區，唯有基隆還能看到1字頭，新建案房價相較於附近的港湖地區一坪可省30到50萬；依據內政部統計，目前全台只有基隆房貸負擔率在30%合理範圍內，被喻為「首購天堂」。

其次，在交通方面，基隆開車經國一、國三僅需約25-40分鐘就可以抵達台北市，而且在TPASS通勤月票上路後，也讓北北基桃生活圈變得更加緊密。

第三，過去基隆少有建設話題，導致房市表現相對平淡，然而最近幾年市港再生計劃、國家海洋門戶、新興重劃區、基隆捷運、捷運汐東線等利多題材，吸引不少台北客目光。

劉展麟表示，目前基隆信義區、中正區都是台北客購屋熱區，當地不易淹水，人口穩定，社區交易量大，且有愛買、寶雅、肯德基等眾多知名連鎖商家，生活機能完善，其中八期重劃區更是吸引了許多建商進駐。

目前信義中正一帶以總價在1,000-1,500萬之間、屋齡10年內、2至3房含車位的新古屋最受青睞，這種物件適合自住，也可投資出租，以整層住家月租金25,000-35,000元試算，出租投報率可達2%-3%上下。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，基隆山可供開發的腹地有限，加上營建成本提高，目前基隆新建案的成交單價普遍都有3-4字頭的水準，個別建案甚至已經站上了5字頭。

在新建案的帶動下，中古屋房價也持續走揚，尤其捷運汐東線已有眉目，再搭配基隆捷運的建設規劃，預計未來基隆房價還有望迎來一波慶祝行情。

建案 房價 捷運

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