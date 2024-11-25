六福村推與台灣英雄同名免費入場 喊口號超人氣 Buffet 917元

賀中華隊奪金牌！六福旅遊集團集結旗下六福村主題遊樂園及台北六福萬怡酒店推出超「棒」優惠，邀請賓客一同歡慶「中華隊Team Taiwan勇奪金牌」。六福村推出與台灣英雄同名免費入場，台北六福萬怡酒店敘日餐廳則推現場喊出應援口號「台灣Ｎo.1」，即享每位成人917元餐飲優惠與免一成服務費。

六福村主題遊樂園狂賀中華隊強棒奪金，自11月25日至1月1日推出金牌優惠，與台灣英雄同名同姓者，現場出示證件「免費招待」入園。另外只要名字包含「中」、「華」、「台」、「灣」、「棒」、「球」、「英」、「雄」、「金」、「牌」，現場購票入園即可享六福村門票任一字599元、任兩字499元優惠，要與全台灣一起同慶榮耀時刻。

坐落南港站四鐵共構，到站即達的台北六福萬怡酒店敘日餐廳於11月26日至11月29日，快閃4天推出平日午餐加碼活動，於活動期間訂位用餐，並現場喊出應援口號「台灣Ｎo.1」，即享每位成人917元餐飲優惠與免一成服務費，約69折即可暢吃平日午餐Buffet，除可品嚐最新一季「敘饗韓風食堂」主題餐檯料理，韓式經典現煎海鹽五花肉、大邱韓式炸雞、釜山海鮮煎餅等，另外還有生食級干貝、帶殼牡蠣、招牌爐烤牛排、紅酒燉牛臉頰無限暢吃，若三人同行再贈燒酒，六人同行即贈燒酒與馬格利米酒各乙瓶，每餐期限量30位。

此外，同於活動期間11月29日前，至粵亮廣式料理內用本季主廚推薦菜，吃補食補主題美饌，原價1680元的「松齡春酒清湯羊」，即享超「棒」優惠980元，此道料理傳為乾隆皇帝御用食補配方，以保養身體的養心茶酒為基底，加入數十幾種當季新鮮蔬菜燉煮羊腩，並以慢火悉心燉煮四小時使羊脂充分軟化，口感軟嫩、湯韻濃醇。「松齡春酒清湯羊」每桌限點乙份，約4至5人份，優惠價需收一成服務費。

（禁止車駕．飲酒過量．有害健康）