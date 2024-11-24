股東撤資+疫情陷困境 台中女企業家曝：逆轉勝3心法
台中在地企業女老闆林金葉專攻室內運動器材外銷，7年前面臨喪夫、股東撤資又遇疫情，經營陷危機，她因接觸「超級生命密碼」一書，悟出懺悔、愛與感恩、陽光等3心法等，時時反省、永遠正能量，走出困境逆轉勝。
林金葉今與中華民國倫理道德研究講師彭秀娥，在中興大學舉辦「黃金人生黃金程」企業家分享會，邀請六名企業家到場分享「超級生命密碼」讀後心得，吸引300到場聆聽。
如亞利公司總經理林金葉說，2017年丈夫過世後，多數股東急著撤資，後又遇疫情，人生最低谷時接觸到「超級生命密碼」一書，「這本書教了九大心法，特別是教會我如何懺悔」，療癒到她的身心靈，人際關係、婆媳、兒女關係變得和諧，事業也「逆轉勝」。
受邀到場分享的企業家匯蓁控股總經理余泓寬說，他的家族在南部經營建築及飯店、餐飲，但他接班後決策錯誤，慘賠3億元，浮沉多年，後接觸「超級生命密碼」一書後，學會懺悔心法「認識自己，時刻反省」，調整好內在，運氣跟著提升，獲得好的合作機會，他也成功轉型國際金融。
林金葉說明，今天的企業分享會主題涵蓋「企業發展、家庭和諧、人生志向、身心靈成長、倫理道德、健康密碼」，多角度自我管理獲得成長和滿足。
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