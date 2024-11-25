明年經濟 一字預測／吳自心選「新」 陳佩君挑「亮」

經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」，期交所董事長吳自心選「新」，期貨公會理事長陳佩君選「亮」。

吳自心指出，選「新」，是因建構創新繁榮的台灣，除由台積電領軍的護國神山，更要創造護國群山，從產業、科技、數位，到創新我們所需的產業，並透過金融創新及人才投資支持產業發展。期交所秉持關心、用心及愛心，持續創新商品與制度，推動台灣成為亞洲資產管理中心。

陳佩君表示，「亮」代表今年在ESG推動上有了顯著進展，期貨業積極推動永續，並且編製永續報告書，為永續發展點亮了方向。其次，期貨業在創新科技與數位轉型領域出現許多亮點，同時，持續加強資安防護。「亮」也象徵希望、創新與透明，無論市場如何變化，都將以正面積極的態度，共促期貨市場永續發展。