醫療科技展 大型創投來台尋求合作

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

第八屆台灣醫療科技展12月5日登場， 展會前由生策會主辦的亞洲醫療科技創新論壇（MEDTEX Summit Asia）將在3、4兩日率先暖場，其中，國際大藥廠新創團隊、大型創投將出席外，也有望在台尋求合作而備受矚目。

生策會表示，這場論壇將邀請強生（Johnson & Johnson）、默克（Merck）等15家國際大藥廠孵化的新創團隊，以及淡馬錫、ARCH Venture等國際大型投資機構的項目來台尋求投資合作，未來要打造為亞洲生技投資重量級論壇。

生策會表示，本屆論壇以「引領創新、投資未來」為主題，邀請了20位國際講者，包括輝達及微軟等國際大廠的專家也將分享AI及資通訊產業在生醫產業的應用。今年論壇主軸包括強生、默克等等15家國際大藥廠孵化的新創團隊，及國際規模創投如Insight Partners、Temasek、MassMutual、ARCH Venture 投資項目，首次來台尋求策略資本合作。

由基因編輯領域的先驅張鋒創立的Arbor Biotechnologies公司，也將由技術長David Cheng來台進行C輪募資，公司專注於開發針對遺傳疾病和神經退行性疾病的基因治療方案。

創投 生策會

延伸閱讀

街邊貨櫃屋日本料理！有多種壽司和美味丼飯，鮭魚味噌湯還可以續

跨性別議員麥布萊德稱會遵守強生禁令：我不是來爭論廁所的

美首位公開跨性別者入國會 眾院議長反對讓「她」用議會女廁

外資藥廠紛紛縮減大陸人力 嬌生中國傳將裁員20%

相關新聞

醫療科技展中東買家來了 鎖定智慧醫療、精準醫療、全齡健康

醫療科技大展上秀，喜迎中東大買主。台灣醫療科技展將於12月5日開展，今年展出智慧醫療、精準醫療及全齡健康三大亮點，將吸引...

醫療科技展 大型創投來台尋求合作

第八屆台灣醫療科技展12月5日登場， 展會前由生策會主辦的亞洲醫療科技創新論壇（MEDTEX Summit Asia）將...

明年經濟 一字預測／吳自心選「新」 陳佩君挑「亮」

經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」，期交所董事長吳自心選「新」，期貨公會理事長陳佩君選「亮」。

股東撤資+疫情陷困境 台中女企業家曝：逆轉勝3心法

台中在地企業女老闆林金葉專攻室內運動器材外銷，7年前面臨喪夫、股東撤資又遇疫情，經營陷危機，她因接觸「超級生命密碼」一書...

智慧經營／研揚科技董事長莊永順 利他共榮 提高競爭力

研揚近年靠著合縱連橫結盟方式，讓泛研揚集團已躍升工業電腦（IPC）前三大勢力。研揚董事長莊永順表示，公司採取合縱連橫方式...

經濟選書／最高附加價值創造法 付三倍錢也願意

這是發生在我慶祝結婚十周年紀念日的事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。