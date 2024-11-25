醫療科技展 大型創投來台尋求合作

第八屆台灣醫療科技展12月5日登場， 展會前由生策會主辦的亞洲醫療科技創新論壇（MEDTEX Summit Asia）將在3、4兩日率先暖場，其中，國際大藥廠新創團隊、大型創投將出席外，也有望在台尋求合作而備受矚目。

生策會表示，這場論壇將邀請強生（Johnson & Johnson）、默克（Merck）等15家國際大藥廠孵化的新創團隊，以及淡馬錫、ARCH Venture等國際大型投資機構的項目來台尋求投資合作，未來要打造為亞洲生技投資重量級論壇。

生策會表示，本屆論壇以「引領創新、投資未來」為主題，邀請了20位國際講者，包括輝達及微軟等國際大廠的專家也將分享AI及資通訊產業在生醫產業的應用。今年論壇主軸包括強生、默克等等15家國際大藥廠孵化的新創團隊，及國際規模創投如Insight Partners、Temasek、MassMutual、ARCH Venture 投資項目，首次來台尋求策略資本合作。

由基因編輯領域的先驅張鋒創立的Arbor Biotechnologies公司，也將由技術長David Cheng來台進行C輪募資，公司專注於開發針對遺傳疾病和神經退行性疾病的基因治療方案。