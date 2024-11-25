醫療科技展中東買家來了 鎖定智慧醫療、精準醫療、全齡健康

醫療科技大展上秀，喜迎中東大買主。台灣醫療科技展將於12月5日開展，今年展出智慧醫療、精準醫療及全齡健康三大亮點，將吸引中東大型醫療通路買主來台與台灣科技大廠洽談合作案，預期潛在商機衝千億元。

亞太地區規模最大的台灣醫療科技展將於12月5日至8日登場，主辦單位生策會昨（24）日表示，今年展會將吸引逾2,000名國際買家來台，鎖定台灣智慧醫療、精準醫療及全齡健康三大領域技術與產品，期許促成國內多家指標性高科技、機械業及生技業者共同搭起千億合作商機。

生策會表示，今年展會最重要亮點之一，是因應中東地區醫療市場快速擴張，數位醫療升級成為關鍵趨勢，包括掌握數萬件產品獨家代理權的卡達龍頭企業Aamal Company，還有阿聯酋市占率最高的通路商Al Khayyat Investments（AKI）等多國指標性商貿團來訪。這些中東企業來台將聚焦於影像診斷硬/軟體、遠距醫療平台、細胞儲存系統及腫瘤檢測等尖端技術的合作機會。

展會主辦方已自11月初開放國內媒合洽談，包括睿生、研華（2395）、廣達（2382）、佳世達（2352）、華碩（2357）、英華達、達擎及上銀（2049）等多家台灣指標大廠，積極拓展中東市場合作契機。

2024台灣醫療科技展 圖／經濟日報提供

台灣醫療科技展是全球首個橫跨醫療、電子資通訊、科技、生技製藥、醫材，串聯大健康產業完整生態鏈的專業規模會展，展會以醫院為核心，今年聚焦智慧醫療、精準醫療及全齡健康三大領域，並分為九個專區。

今年將來台的國際大型商貿團除了中東買家之外，另有數十個醫療集團及上百位各國醫院院長將來台。看好整個國際市場商機，生策會也將自明年起前往國際參展，希望能為國人促成更多國際合作機會。

今年的國際買家中，Aamal Company將鎖定台灣智慧醫療方案尋找合作機會。卡達人均所得排名全球第五，卻因慢性病如糖尿病、心血管疾病及癌症等問題，長期依賴海外醫療資源。

Aamal Company此次來台參加醫療科技展，計畫採購台灣在遠距醫療和癌症檢測領域的尖端產品，進一步拓展其市場競爭力。

除此之外，阿聯酋前三大醫療代理通路商AKI也是首屈一指的買家。根據經濟部資料，阿聯酋作為中東和北非（MENA）地區第四大醫療器材市場，憑藉高人均支出，預計未來五年將以每年8.4%的增速擴張，市場規模有望突破20億美元。然而，因本地生產能力有限，醫療器材供應嚴重依賴進口。

AKI此次來台，特別看重台灣在數位醫療、細胞儲存及腫瘤檢測等領域的技術創新，計畫洽談潛力供應商以補充其產品線，滿足中東市場日益增長的需求。

生策會表示，對台灣企業而言，與AKI的合作不僅是進軍中東市場的絕佳機會，也將憑藉其強大的資源與網絡，快速將台灣技術融入當地醫療體系，促成雙方共創新興市場商機。