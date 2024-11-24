「黃金人生黃金程」企業家分享會 中興大學隆重登場

由企業家林金葉和中華民國倫理道德研究講師彭秀娥主辦的「黃金人生黃金程」企業家分享會，今(24)日在中興大學國際學術中心圖書館隆重登場，吸引300多位企業家到場。

這場盛會，匯聚來自各行各業六位企業家和職場成功人士，他們透過太陽盛德導師的經典著作《超級生命密碼》，運用一套科學實驗來分享家庭圓滿和事業飛黃騰達。

太陽盛德導師為天圓文化機構創辦人，以正能量協助憂鬱症患者獲得改善，創作近200首正能量音樂，素有音樂卡內基之稱，歌曲受到電視台青睞，廣受好評也影響了無數人；著作超過60本膾炙人口書籍，更榮獲諾貝爾和平獎三次提名。

以生產健身器材飛輪為主的如亞利公司總經理林金葉，多年前喪夫後股東急撤資，又遇到疫情一度讓公司營運出現危機，她在偶然機會接觸了《超級生命密碼》，從書中悟出心法。

今天她與中華民國倫理道德研究講師彭秀娥在中興大學共同舉辦「黃金人生黃金程」企業家分享會，吸引300多位聽眾到場。

如亞利公司位在台中市烏日區，由林金葉與丈夫共同創辦，2017年丈夫過世，大多數股東都急著撤資，公司營運出現危機，而後又遇到疫情，公司生產的飛輪供應運動俱樂部、健身房也大受影響。

林金葉在她人生最低谷時接觸到《超級生命密碼》，療癒心靈深處，事業上也因為運用這個超級生命的方法而重新起飛，包括人際關係、家庭、婆媳、兒女之間的關係也變得和諧，就是因為這本書教大家九大心法，特別是教會她如何懺悔，也讓她的人生「逆轉勝」。

太陽盛德導師在《超級智勝密碼-致生命總裁的十堂課》寫下：「德資糧必須充足，在總裁的角色上，才有可能是勝利組，不至於最後慘遭滑鐵盧，徒勞無功。」喬布斯也曾說：「成功的企業家和普通人之間的差別，在於純粹的堅持。」

在這場企業家分享會，聆聽來自各個領域的成功人士，分享他們如何藉由《超級生命密碼》自助、人助、天助找到富足的黃金之鑰，建立和諧的家庭，並在事業上取得飛躍發展。他們的經歷證明，無論人生處於什麼階段，只要找到對的方法系統和正確的道路，人生的幸福和富有將掌握在自己的手上。

首位登場分享的是匯蓁控股總經理余泓寬，家族本業是經營建築及飯店、餐飲，但他接班不成功，因為某些錯誤的決策，賠掉了一整個家業。

余泓寬說，在浮浮沉沉了幾年後，接觸到《超級生命密碼》這本書，透過書裡的方法幫自己做一些內在的調整，而後運氣也跟著提升，獲得很多很好的合作機會，目前企業已經轉型做國際金融，現在的他無時不刻在反省，在反省中找到方向。

此次活動主題涵蓋企業發展、家庭和諧、人生志向、身心靈成長、倫理道德、健康密碼，多角度自我管理如何在生活的方方面面獲得成長和滿足。