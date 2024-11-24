智慧經營／研揚科技董事長莊永順 利他共榮 提高競爭力

經濟日報／ 吳凱中
研揚科技董事長莊永順。 研揚／提供
研揚科技董事長莊永順。 研揚／提供

研揚（6579）近年靠著合縱連橫結盟方式，讓泛研揚集團已躍升工業電腦（IPC）前三大勢力。研揚董事長莊永順表示，公司採取合縱連橫方式，以投資結合換股方式與廣積等企業結盟，採取邦聯制，協助盟友所需，但各公司是獨立運作，藉此留住人才，把企業家吸收進來、利他共榮。

單打獨鬥到合縱連橫

莊永順與劉克振、何春盛、黃育民等人共同創立研華，1992年，研揚從研華分拆獨立，研揚由莊永順領軍至今，莊永順表示，研揚是台灣中小企業發展史的一個縮影，可以分為單打獨鬥、養精蓄銳到合縱連橫時期。

在研揚自研華獨立後到上櫃階段，莊永順指出，這時期大多採取單打獨鬥，期間雖然有大型併購，但沒留住經營者，不是成功的案例，之後研揚進入養精蓄銳，而關鍵時間點就是2011年加入華碩集團。

他說，當時研華已是年營收規模300多億的大企業，相比之下研揚僅30億左右，十倍的規模要透過有機成長追上，是很困難的事，因此萌生併購的想法，最後研揚選擇跟華碩結盟，之後經歷幾年養精蓄銳時期。

莊永順回憶，2011年研揚併入華碩旗下，華碩有六成股權，研揚經營團隊則有三成，當時本來請華碩派執行長或財務長來，但華碩回應相信研揚的經營團隊，因此沒有派人入駐。

「我們請華碩成立一個IPC事業部，生產工業用、商用主機板，幫助研揚拿到更有競爭力的產品。同時，過去研揚因公司規模較小，許多國際大型企業不願意下單，但有華碩加持就能解決這個問題」。

投資+換股蓄積實力

為了追求進一步成長，研揚進入下個階段合縱連橫。莊永順指出，工業電腦產業因市場碎片化的特性，每個公司只要能鎖定三至四個垂直市場就能存活，但要一家公司把所有市場都拿下是很困難的，因此研揚開始物色與公司產品及市場應用不同的IPC企業。

莊永順表示，研揚以投資結合換股方式與廣積等企業結盟，採取邦聯制，希望能留住人才，把企業家吸收進來、利他共榮。而其中關鍵，就是在華碩集團採購量能下，研揚與盟友能享受更有競爭力的零組件價格。

研揚與華碩合作過程相當成功，莊永順分析，「除了資源、採購上的幫助外，也確保經營人才不會因為華碩的加入而離開，而後來研揚與廣積合作，也是採用這個模式，對方需要什麼，我們就協助，但薪資、人才還是讓各公司獨立運作，這是少數股權策略結盟發揮綜效的成果」。

莊永順指出，研揚與廣積結盟後，派了採購主管去協助廣積，把值得協助的資源放進去，讓廣積也可以拿到相對較低的成本，就是運用這個方式讓廣積願意與研揚合作。而這種模式，也可以幫助其他盟友如醫揚、融程電、捷波等公司。

廣積 研揚 華碩

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