台商該如何因應川普時代？資深投行家：4個「不得不」

1.因應川普當選、中美加速脫鉤，台商面臨全球布局挑戰。

2.台商必須積極走出台灣、保持營運韌性。除了自建工廠，還可透過投資、合資、購併等方式布局。

3.台商需加強國際人才培育和資源整合。不只訓練台灣人才，也要善用外國人才；中小企業更要結盟合作，才能因應全球化挑戰。

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

川普當選美國總統，未來中美可能加速脫鉤，供應鏈將更快速的往東南亞和美國移動。這對台商而言是很大的衝擊，從管理角度來看會是超級挑戰。

台商現在必須布局好幾個地方，如東歐、印度、東南亞、墨西哥和美國；過去只須講中文就好，現在得要面對好幾種語言和文化。我認為台商基本上要做4件事情：

1.積極走出去

台商只想繼續死守台灣，恐怕不切實際，撇開地緣風險不談，目前台灣還面臨缺電和缺人風險。台商走出去有各種型式，不一定要自己設廠，可靈活搭配投資少數股權、合資或購併等。

2.保持高度韌性，永遠要有備案

企業雖因應政策調整布局，但全球地緣政治變化太大，環境會不斷改變，造成衝擊。以中美貿易戰為例，美國抵制中國太陽能產品，於是中企前往越南、泰國等地規避；但新法規又指控中企「洗產地」，只好再轉往寮國和印尼等地。

另一個例子是墨西哥，2023年迄今，中國和台灣電動車企業積極前往墨西哥布局。但川普上任後表示要把製造業搬回美國，中企從墨西哥輸往美國仍會被課徵關稅，逼得企業另尋出路。

未來類似的環境劇變會持續不斷，企業宜保持高度彈性，能夠隨時調整，包括工廠地點、設備、人員和管理等。

3.培養國際人才

培養國際人才主要包含2個層面，首先是訓練台灣人才在海外運營公司、開拓市場，其次要懂得運用外國人才。

過去20年許多台灣人到中國工作，沒去過歐美留學，再加上台灣跟世界多數國家缺乏正式邦交，以致國際化能力大幅喪失。因此，在美國「去全球化」同時，台灣急需「再全球化」。

另外，企業還要加強運用外國人才。台灣未來要懂得招募、培訓及管理外國人才，且不要只限技術領域。現在多半是幫台灣的台積電員工去訓練外國員工，但未來在市場、工廠及管理層面都需要更多外國人才。

4.資源整合、打群架

多地布局對大企業如台積電、鴻海沒有問題，但對中小企業來說挑戰很大。台商過去從事的「國際貿易」不同於「全球管理」，未來中小企業的全球管理必須結合戰略夥伴，甚至是異業結盟才行，且不應侷限於台商，也可以考慮和外國企業合作。

面臨快速變遷的世界，台商如果不能徹底轉型，未來很可能會滅頂！

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