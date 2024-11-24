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諾華榮獲淨零標章、永續人才發展領袖獎 ESG雙肯定

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
積極推動ESG，台灣諾華獲頒今年度永續人才發展領袖獎。圖／台灣諾華提供
積極推動ESG，台灣諾華獲頒今年度永續人才發展領袖獎。圖／台灣諾華提供

氣候變遷已成全球永續發展的最大威脅，世界各國皆陸續宣布溫室氣體淨零排放的目標，以緩解全球氣候緊急狀態。台灣永續能源基金會（TAISE）倡議「台灣淨零排放聯盟」，台灣諾華積極響應，成為首家獲「綠色淨零標章」殊榮的外商藥廠！

台灣永續能源基金會希望集結全台各界力量共同推動企業於2030年達成「辦公室場域」淨零排放，最終於2050年達成全台灣「辦公室場域」、「服務場域」及「生產場域」100%淨零排放等目標。

台灣第一大外商藥廠台灣諾華表示，多年來持續推動ESG，領先同業，今年通過ISO 14064-1：2018溫室氣體盤查，完成2023年溫室氣體盤查報告，取得台灣淨零行動聯盟頒發「淨零標章」。

台灣諾華於2024年淨零標章授證典禮，獲主辦方台灣淨零排放聯盟主席簡又新大使頒證「綠級標章」，展現其在地深耕及維護地球永續的標竿作為，備受肯定。

全球諾華企業宗旨為重新創想醫藥未來，改善並延長人們的生命；諾華亦致力於積極推動變革，促進永續發展，並承諾在環境方面於2040達到全供應鏈淨零的目標。

台灣諾華表示，近年來，積極落實綠色措施，包括將公司車轉換為綠能車、搬遷辦公室至綠建築，透過空間設計和自然光降低碳排放，並節約冷氣用量，甚至鼓勵員工身體力行，於每天中午力行關燈一個小時來提升同仁永續減碳意識。

此外，台灣諾華集結內部夥伴的力量，成立本地ESG工作小組，推展相關永續工作永續教育，包含員工培訓、內部講座和「永續月」活動等，積極培養員工的永續意識和責任感，讓每位員工不論於工作和日常均能落實永續。

積極推動ESG，台灣諾華今年通過ISO 14064-1：2018溫室氣體盤查，完成2023年溫室氣體盤查報告，取得台灣淨零行動聯盟頒發「淨零標章」。圖／台灣諾華提供
積極推動ESG，台灣諾華今年通過ISO 14064-1：2018溫室氣體盤查，完成2023年溫室氣體盤查報告，取得台灣淨零行動聯盟頒發「淨零標章」。圖／台灣諾華提供

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