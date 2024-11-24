快訊

遞補不分區立委為了制衡黃國昌？ 王義川飆「3金句」

12強賽／打線出爐！陳傑憲重返先發 帶領中華隊挑戰3大賽首冠

王義川遞補不分區立委 交通粉專列5事酸「豐功偉業」惹人嫌

中裕長效型抗愛滋病新藥2a試驗 今年底可獲得結果分析

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

中裕（4147）24日公告，該公司長效型TMB-365／TMB-380合併治療新藥，以每兩個月一次方式治療愛滋病的臨床2a期試驗，最後一位受試者已最後訪視（LPLV）。本次臨床試驗預計今年底至明年初將可獲得初步結果分析，將適時發佈相關訊息以及安排後續國際研討會數據發表。如果研究結果符合期望，預計於明年推進至臨床2b研究，並持續與大藥廠進一步洽談授權合作。

中裕新藥表示，TMB-365/TMB-380是一種新穎的長效型單株抗體組合，現正研發成為一套完整的愛滋病前線用藥維持療法。這種新療法目標，是搶攻年營收100億美元的長效型第一線維持療法市場中的一大部分。

中裕新藥的長效型TMB-365/TMB-380臨床2a期試驗，規劃受試者人數為20人，採用每八周一次的給藥方案，以獲取雙抗組合有效性、安全性以及其他藥物動力學等資訊，作為評估及設計未來臨床試驗的參考。該研究的目標感染者對象為已通過一線或二線治療，病毒量受到抑制的愛滋感染者。感染者對象在此實驗中轉換至長效型TMB-365/380組合用藥並停止使用其他抗病毒藥物。

本次臨床2a期試驗受試者每八週接受一次藥物施打治療，八週後抽血檢測相關病毒量及藥物動力的資訊 ，共計接受三次治療。試驗結束後受試者恢復使用每日口服抗病毒藥物尚需進行後續四週追蹤及檢測。

中裕新藥表示，TMB-365 是抗愛滋病新藥Trogarzo的第二代藥物，是一種附著後進入抑制劑，具有更強的效力、病毒覆蓋率和半衰期，亦即相對的藥量減少、抗藥性降低，以及更長效。TMB-380 是新一代的廣型中和單株抗體，提供增強的病毒覆蓋率和半衰期。TMB-365 和TMB-380的組合被設計成為一種安全有效的非口服長效維持療法，適用於病毒已抑制的愛滋感染者。

根據現有數據分析，TMB-365和TMB-380均可有效降低感染者的病毒載量，並顯示出優異的抗病毒活性。它們的藥物動力學表現都顯示出每兩個月或每三個月給藥一次的可能性。中裕新藥於2022年啟動長效型TMB-365及TMB-380合併使用的臨床1b/2a試驗。2023年9月已完成先鋒組臨床1b試驗，並於2024年3月於CROI國際研討會發表，現正執行核心組臨床2a期試驗。

中裕 愛滋病

延伸閱讀

染黴漿菌病例增？ 台大醫：成人易遭反向感染、明年才降溫

影／為愛滋平權開金嗓 「國民女婿」羅一鈞：睡夢中都在背歌詞

「行走性肺炎」不敵抗藥性 醫：早期診斷、治療是解方

結婚半年發現完美丈夫袋藏「1物」 人妻驚揭心寒真相崩潰離婚

相關新聞

紅葉少棒進入大巨蛋與味全龍比賽 小球員盼站上職業舞台發光

台北大巨蛋12強賽第一輪賽事結束後，體育賽事告一段落，遠雄文教公益基金會昨天下午舉辦慈善公益球賽，邀請兩千位偏鄉、弱勢孩...

NIQ年中消費者洞察：台消費者更重視商品價值

全球領先的全球性消費者洞察與市場研究顧問公司NielsenIQ（NIQ）在《年中消費者洞察》報告中揭示，亞太區消費者正在...

梅西效應擴大及世足賽接棒 製鞋市場熱度不墜

足球明星梅西（Lionel Messi）2023年轉戰美國職業足球大聯盟邁阿密國際，帶領球隊谷底翻身，以足球為主的製鞋廠...

中小企業 ESG 永續轉型最大拼圖／優織隆減碳 鳳梨葉造衣

根據聯合國環境署統計，紡織服裝業碳排量占全球總碳排的10%，僅次石化業。減碳趨勢下，各國紡織產業鏈都感受到永續轉型的急迫...

明年經濟 一字預測／周俊吉選「信」 楊玉全挑「順」

經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」，信義房屋創辦人周俊吉選「信」，不動產開發公會全聯會理事長楊玉全選「順」。

隱形冠軍／博信精準檢測+傳輸藥物 超音波顯影劑大進化

許多人都做過超音波檢查，民眾接受腹部超音波健檢共同經驗，是腹部表面塗抹少量水溶性膠質後利於超音波傳導。竹北生醫園區內有一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。