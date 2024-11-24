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紅葉少棒進入大巨蛋與味全龍比賽 小球員盼站上職業舞台發光

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北大巨蛋12強賽第一輪賽事結束後，體育賽事告一段落，遠雄文教公益基金會昨天下午舉辦慈善公益球賽，邀請兩千位偏鄉、弱勢孩童，進入台北大巨蛋看球，並由台東紅葉少棒隊與味全龍打公益賽。圖／遠雄提供
台北大巨蛋12強賽第一輪賽事結束後，體育賽事告一段落，遠雄文教公益基金會昨天下午舉辦慈善公益球賽，邀請兩千位偏鄉、弱勢孩童，進入台北大巨蛋看球，並由台東紅葉少棒隊與味全龍打公益賽。圖／遠雄提供

台北大巨蛋12強賽第一輪賽事結束後，體育賽事告一段落，遠雄文教公益基金會昨天下午舉辦慈善公益球賽，邀請兩千位偏鄉、弱勢孩童，進入台北大巨蛋看球，並由台東紅葉少棒隊與味全龍打公益賽，遠雄表示，門票收益將用於贊助偏鄉弱勢，盼能透過類似活動，讓台灣基層棒球穩健發展，強度更上一層樓。

基金會表示，參與公益棒球賽台東紅葉少棒隊，已是第二次踏進大巨蛋，不同過去觀眾身份，這回變成場上打者，與味全龍前輩們混打球賽，小球員們拚勁十足，甚至憑藉一支深遠安打跑出場內全壘打。

紅葉少棒隊球員們與味全龍職棒隊交流後，也紛紛表示，觀察到的職業選手投、打、接球的流暢度與訣竅，收穫豐碩，盼有天也能站上大巨蛋打出好成績。

基金會執行長楊舜欽表示，希望可以讓偏鄉孩童們有更多資源，這次合辦的公益棒球賽，發揮了一加一大於二效益，昨天也邀請響應活動的企業、善心民眾，將大家凝聚在一起，這場公益球賽所帶來善款，不僅是物質上支持，更是精神上鼓勵，讓孩子們藉由親身體驗這場活動，感受到來自社會各界的關懷與愛心。

基金會表示，昨天有超過四千名民眾進場響應，此次慈善公益棒球賽售票所得，將用於贊助台東紅葉少棒隊、愛樂種子協會與法務部矯正署勵志中學等共八間學校、社福機構，更期盼望透過持續努力，推動台灣基層棒球發展，讓國球基礎更加穩固茁壯。

台北大巨蛋12強賽第一輪賽事結束後，體育賽事告一段落，遠雄文教公益基金會昨天下午舉辦慈善公益球賽，邀請兩千位偏鄉、弱勢孩童，進入台北大巨蛋看球，並由台東紅葉少棒隊與味全龍打公益賽。圖／遠雄提供
台北大巨蛋12強賽第一輪賽事結束後，體育賽事告一段落，遠雄文教公益基金會昨天下午舉辦慈善公益球賽，邀請兩千位偏鄉、弱勢孩童，進入台北大巨蛋看球，並由台東紅葉少棒隊與味全龍打公益賽。圖／遠雄提供

偏鄉 公益 大巨蛋

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