智崴 IAAPA Expo 上發布全新騎乘式飛行劇院

智崴（5263）近期於美國奧蘭多的國際主題樂園暨遊樂設備展 (IAAPA Expo) 上發表全新型態的騎乘式飛行劇院s-Ride，並與加拿大尼加拉大瀑布國家公園共同召開記者會，宣布新一座飛行劇院將於2025年於尼加拉大瀑布國家公園內開幕。

智崴今年於主力高階產品飛行劇院系列中，推出新型態騎乘式s-Ride飛行劇院。有別於以往的設計，乘客將以騎乘的坐姿搭乘，體驗在冒險故事中騎乘飛龍一同翱翔天際的刺激與震撼。此款飛行劇院，不僅以騎乘的姿勢增強乘客故事體驗感受，加大的沉降距離和俯衝的加速度，皆讓體驗感受更加刺激，並結合熱風、水霧、氣味等特效，讓乘客進入奇幻的冒險旅程。新產品預計將提供給樂園客戶更具吸引力的新選擇，會展中已吸引來自日本、北美、中東及歐洲等地的樂園業主洽詢。

此外，智崴與加拿大尼加拉大瀑布公園委員會於會展中共同召開記者會，宣告新飛行劇院即將於2025年開幕。智崴集團董事長歐陽志宏及加拿大尼加拉大瀑布公園委員會執行長David Adames皆出席記者會。

歐陽志宏表示，此次與加拿大尼加拉大瀑布國家公園合作建飛行劇院的意義非凡，這是全球首座位於著名國家公園內的飛行劇院，象徵這個獨特的體驗能夠結合文化、地理、歷史和科技，以全新的方式為國家公園的遊客講述動人的故事。

歐陽志宏指出，飛行劇院讓遊客與壯麗的景色產生更深的情感聯繫，而為了提升體驗感受，我們特別使用無人機拍攝，讓遊客體驗貼近尼加拉大瀑布的震撼，並且創造許多從未想像過的驚喜視角和體感即將在大螢幕呈現。

2025年智崴將會於加拿大、墨西哥、沙烏地阿拉伯、日本、香港、中國等地點開幕多座飛行劇院和體感遊樂設備。從超大型到中小型的多種形態遊樂設備，並透過豐富且多樣化的數位內容帶動設備販售與內容授權市場的成長，智崴的主題設計團隊更為客戶提供量身打造的專業的主題設計，為客戶提供從場域設計、內容製作到設備建置的完整解決方案，擴大單筆銷售金額的成長。