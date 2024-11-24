用愛溫暖新竹 豐邑機構響應家扶中心冬暖慈幼園遊會
豐邑機構基於散播愛與分享理念，24日上午攜手新竹豐邑喜來登大飯店及新竹家扶中心一同於竹縣政府廣場舉辦「冬暖慈幼募資公益義賣活動」，活動現場不僅超過100個愛心攤位，還邀請新竹地區約600戶經濟弱勢及兒保寄養家庭參與，並為其送上滿滿的愛與祝福。
豐邑機構今年募得機構員工們、及來自23個豐邑社區住戶的愛心響應與熱烈迴響，愛心義賣活動前，員工們和豐邑家族住戶們都不吝發揮愛心，捐出自己珍藏的物品、全新用品、生活用品、文具書籍、玩具積木、小型家電、運動用品與3C產品等總計高達1,000件物資。這些物資承載的不僅是物質的支持，更是一份份溫暖的心意，義賣的每一個消費，都將成為一份冬日禮物，讓愛在寒冬中不斷延續。豐邑機構衷心期盼，透過企業的積極參與，將愛心化為實際行動，送暖到社會每個角落，幫到社會上需要幫助的人。
豐邑機構長期響應公益活動，募資義賣活動今年邁入第七年，以實際行動投入公益。今天攤位與豐邑喜來登大飯店義賣所得與捐贈款項總計約14.2萬元，全數捐給新竹家扶中心。為吸引人潮前往義賣攤位，現場除了玲瑯滿目的物資義賣，現場更架設餅乾飲料夾夾樂機台，並邀請25位兒保寄養家庭的小朋友免費體驗，增添不少親子同樂的熱度，逛到捨不得回家。
另外，新竹豐邑喜來登大飯店提供飯店自製產品義賣包括鳳梨酥禮盒、Fresh Corner黑眼豆豆及海鹽可頌麵包，還有檸檬磅蛋糕、焦糖瑪德蓮、草莓費南雪等手工常溫蛋糕，也在現場獲得不少大小朋友的愛戴，買氣不斷。
豐邑機構多年來持續以實際行動關懷弱勢，此次活動邀請同仁與住戶共同參與，打造出企業、社區與公益三方共鳴，此愛心饗宴延續豐邑的公益初衷，讓更多人加入愛的行列，用一點心意換來他人的快樂，推動社會正能量，讓愛散播到更遠的地方。
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