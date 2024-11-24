NIQ年中消費者洞察：台消費者更重視商品價值
全球領先的全球性消費者洞察與市場研究顧問公司NielsenIQ（NIQ）在《年中消費者洞察》報告中揭示，亞太區消費者正在從謹慎消費轉向有意識的消費，而台灣消費者對價格敏感性高，但更重視商品價值。
而根據NIQ《消費者購物行為研究調查報告》研究發現，台灣消費者選擇以謹慎、務實的態度因應食品物價上漲，超過六成的消費者選擇只買必需品並同時減少奢侈品支出，近6成民眾曾嘗試積極尋找更便宜的管道，不輕易妥協或降規產品品質；僅有3成的消費者會轉向便宜的品牌。
報告指出，台灣消費者同樣重視「居家生活享受」、「天然與健康」和「創新」因素，尤其在居家娛樂方面，7成消費者持續為家中娛樂消費，雖然整體飲料市場下滑，但隨著消費者關注「天然與健康」，強調零糖或低糖無糖的啤酒和碳酸飲料保持雙位數成長，健身運動趨勢也推動高蛋白飲品穩定增長，有44%的台灣消費者會檢查產品是否環保與天然，無添加的嬰兒用品和安全的家庭用品也有顯著銷量增長。
台灣顧客對於AI的接納度相較亞太地區整體更高，有高達86%的消費者對AI輔助技術持正面態度，在14個亞太市場中排名第六，品牌與零售商也紛紛祭出相關技術，如Google Cloud幫助台灣家樂福導入生成式AI，目前家樂福「AI侍酒師」服務已上線，未來還規劃推出影像磅秤、效期掃描器、電子價格牌等，將AI應用於實體通路。
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