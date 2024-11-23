張正傑的輪椅音樂會十周年 攜手中鋼集團教育基金會傳遞幸福

在中鋼（2002）集團教育基金會的連年支持和攜手合辦下，「張正傑的輪椅音樂會」今(2024)年在高雄邁入十周年。在此之際，特別感謝高雄市立美術館一同投入音樂會，提供如此優美的雕塑大廳共同迎接輪椅族朋友的到來！11月23日在高雄美術館雕塑大廳呈現歌劇精選之美。

這次音樂會出席者有：高雄市政府社會局局長蔡宛芬、高雄市立美術館代理館長林羿妏、中鋼總經理陳守道亦為中鋼集團教育基金會董事及執行長黃一中、高雄捷運助理副總石耀誠、高雄市產業創新發展協會理事長盧福淇、康揚輔具董事長陳英俊等，現場同時也有超過200位輪椅族朋友與陪伴的親友踴躍參與，在這場音樂盛會中，場面溫馨、互動熱烈。

一年一度的輪椅族音樂會今年邁入第十周年，2015年首次在高雄捷運美麗島站「光之穹頂」公共空間舉辦，中間經歷張正傑左手受傷、疫情等挑戰，張正傑和中鋼基金會始終堅守與輪椅族朋友們的承諾。為讓輪椅族朋友們耳目一新，在十周年之際特別移師高雄美術館雕塑大廳舉行，宛如置身於華麗的歌劇院欣賞國際水準的音樂演出。

這次音樂會特邀四位各具特色知名聲樂家：女高音賴珏妤、次女高音鄭海芸、男高音王典、男中音林政勳，以及張正傑與小提琴家歐之瑀、張芝庭及中提琴家徐曉虹組成的弦樂四重奏，以蕩氣迴腸的旋律呈現多首經典歌劇選曲—比才的《卡門》、羅西尼的《塞維利亞的理髮師》、普契尼的《公主徹夜未眠》、威爾第的《善變的女人》等曲目，讓輪椅族朋友們在這一場音樂會中欣賞到十餘部歌劇的精華。當安可曲響起時，輪椅族朋友們隨著音樂的旋律舞動展現活力，場面溫馨感人，更讓現場參與者感動不已。

主辦單位弦外之音團藝術總監、大提琴家張正傑分享：輪椅族朋友們臉上滿足的笑容是他年年堅持舉辦此活動的最大動力，並由衷地感謝中鋼集團教育基金會與高雄捷運連續十年來的支持，同時也感謝首次加入的高雄市立美術館、高雄市產業創新發展協會與康揚輔具等單位，使這次音樂會得以順利舉行。

現場的白袍天使高雄榮民總醫院復健醫學部主治醫生何正宇、耕心療癒診所院長林耕新、陳眼科診所院長陳遵仁、家佳診所院長黃光輝共襄盛舉，義務提供輪椅族最暖心的健康諮詢，讓參與者在音樂會中身心舒暢、徜徉在各界的暖心支持下滿載而歸。十年來，音樂會成為輪椅族朋友們彼此陪伴、相互扶持的交流場域，從陌生到熟悉，一同築起深厚情誼。