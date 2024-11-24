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明年經濟 一字預測／周俊吉選「信」 楊玉全挑「順」

經濟日報／ 記者陳美玲朱曼寧／台北報導

經濟日報主辦「2025經濟關鍵字大預測活動」，信義房屋創辦人周俊吉選「信」，不動產開發公會全聯會理事長楊玉全選「順」。

周俊吉指出，人言為信，是為人處世的基礎，彼此信任，是人民安居樂業的根本，重建社會互信，才有機會打造一個幸福台灣。

楊玉全認為，近年建築業面臨成本上升、缺工嚴重，加上政策多變，各項挑戰不斷，更須戮力經營，如期如質將好的房屋交給購屋大眾，期盼市場平順、工地安順、成家者順心。

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