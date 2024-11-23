《維度轉換》臻品34週年建築與藝術策劃展23日起登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
被視為廢料的地震板，透過張麗莉發心，重新演繹跨建築領域的藝術創作。記者宋健生/攝影
被視為廢料的地震板，透過張麗莉發心，重新演繹跨建築領域的藝術創作。記者宋健生/攝影

臻品34週年《維度轉換》建築與藝術策劃展，今(23)日起至2025年1月4日，在臻品藝術中心展出。龍寶建設董事長暨臻品藝術中心負責人張麗莉表示，臻品34週年展開啟建築與藝術的跨域對話：建築除了作為藝術能量的載體，同時也是藝術創作的延伸，兩者交集無處不在。

而此次邀請的策展人、現任國立陽明交通大學建築研究所助理教授曾令理老師，便是搭建兩者橋梁的跨領域者，在空間創作與裝置藝術轉換過程中，多面向觀點的串聯思維，特別深入臻品34週年的策劃展。

曾令理期待透過《維度轉換》的展陳，從二維到三維、三維到二維、從具象到抽象，乃至時間維度的引入等多層次的轉換方式，持續拓展人們對物理世界與感知世界的理解。

面對這個主題，龍寶建張麗莉表示：「《維度轉換》正好呼應了我們在這個時代所尋求的動態平衡。透過材料與形式的轉化，以及對物質形態的更新與循環使用，正好切合公司一直以來對建築永續的思考層面。這樣的探索，不僅在社會發展中具有積極意義，更體現了對環境的關懷。」

此次策劃展共邀請11組創作者參與，分別為：陳浚豪(1971)、羅曜辰(1976)、林昆穎(1980)、蔡三行(1980)、陳姝里(1982)、究境聯合建築師事務所(2011)、曾令理×偶然設計(2016)、陳普(1986)、李宸安(1988)、高德亮(1991)、張家翎(1992)等。

作品涵蓋了多樣態、具永續性的現地創作、文本轉譯，以及透過數位技術實現的創作成果；同時，並依據創作形式與觀念，劃分為「維度壓縮」、「維度擴張」和「維度反覆」等三大類型，展現藝術家們對於維度轉換的探討，打造跨學科的精采演繹。

2024年4月3日，花蓮發生芮氏規模7.3的大地震，造成大量建築物受損，經濟命脈的石材產業更遭重創。龍寶建設協力石材廠亦難倖免，石板在震動中傾倒破碎，形成難以處理的地震板殘料。

然而，這些被視為廢料的地震板，透過張麗莉發心，以及曾令理團隊的創意，重新演繹跨建築領域的藝術創作。

曾令理設計團隊運用數百片龍寶建設原購置、但已損毀的花蓮地震板，發展出《Earthquake Plate》系列。地震板的紋理，見證了地殼深處的能量，不僅反映了災難的現實，也象徵著自然的常態，展現出毀滅中所蘊含的力量。

張麗莉表示：「人生無常，難免經受挫折與磨難，希望我們能從破碎中重建，轉變心態，積極展望未來。如同這批地震板透過藝術轉換，重新建立文化價值、啟發新的思維，並感受不同形式的美感。」

柏拉圖在《理想國》中，以洞穴寓言傳達人類的認知局限及面對未知的挑戰，探討如何擺脫慣常經驗的束縛，以接近更真實的世界。對藝術而言，這種批判與創造的過程尤為珍貴。

延續這一思考，臻品34週年展的藝術家們，透過對空間、形態與時間的感知，遊走於日常與超越經驗之間的微妙界限，延展對世界的嶄新理解與想像。

其精神同樣注入主視覺文宣設計概念中，將維度轉換的瞬間與轉折，視為「不可預期的靈光」，引領觀眾突破視野，探討潛藏的各種可能性。

《維度轉換》建築與藝術策劃展登場，龍寶建設董事長張麗莉(右)與策展人曾令理。記者宋健生/攝影
《維度轉換》建築與藝術策劃展登場，龍寶建設董事長張麗莉(右)與策展人曾令理。記者宋健生/攝影

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