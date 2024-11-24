產業追蹤／淨零風雲湧 化挑戰為商機

極端氣候議題已引發國際高度重視，根據《Net Zero Tracker》資料顯示，2023年全球宣示淨零排放國家已達150個，並有超過100個國家宣示或規劃在2050年或2050年之後達到淨零排放。德國、瑞典、英國、法國、義大利、西班牙、愛爾蘭、葡萄牙、丹麥、匈牙利、盧森堡、加拿大、智利、俄羅斯、日本、南韓、斐濟、台灣等18個國家及歐盟已將淨零排放目標明訂法律，產業如何淨零排放，甚至將淨零挑戰轉為商機尤為關鍵。

2019年歐盟扮演全球淨零發展領頭羊的角色，頒布「歐洲綠色新政（European Green Deal）」。綠色新政所涉及的面向十分廣泛，並設定具挑戰性的目標：2030年減碳55%及2050年達到氣候中和，讓歐洲成為第一個氣候中和的大陸。對於後續歐盟走向綠色轉型與永續發展，有著關鍵性的意義，同時也促使其他國家紛紛頒布淨零政策。

台灣也於2022年3月公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，提供至2050年淨零之軌跡與行動路徑，以促進關鍵領域之技術、研究與創新，引導產業綠色轉型，帶動新一波經濟成長，並期盼在不同關鍵里程碑下，促進綠色融資與增加投資，確保公平與銜接過渡時期。

在執行政策上，歐盟為防止「碳洩漏」，提出「碳邊境調整機制（CBAM）」草案，美國也跟進提出美版的CBAM─「清潔競爭法」；2022年美國政府更提出「降低通貨膨脹法案」，大力支持淨零相關技術的發展；隨後2023年歐盟跟進提出「綠色新政產業計畫」。未來我國政府擬投入415億元，推動碳捕捉再利用與封存（Carbon Capture, Utilization and Storage；CCUS）的負碳技術研發、應用，並建立示範場域。在國際淨零趨勢下，各國淨零補貼競賽開跑，希望能搶食到減碳的商機。

工研院產科國際所組長劉致中分析，CCUS技術已經成為全球能源、化學、鋼鐵、水泥等高碳排產業降低二氧化碳排放量的重要應用技術，另外，CCUS技術在國際上已與能源、化學、鋼鐵、水泥等高碳排產業及油氣鑽探業高度結合，形成另一種跨域整合應用的範例。舉例來說，位於美國德州JX Nippon公司的Petra Nova計畫為美國最大型的燃燒後捕捉CO2工廠，主要將NRG Energy公司位於德州Parish地區的燃煤發電廠排放的尾氣，利用三菱重工提供的化學吸收技術捕獲其中的CO2，並將此CO2注入80公里外的West Ranch油井以提高石油採收率（EOR），每年可捕獲140萬噸CO2，降低燃煤電廠的CO2排放量。

國內在能源、化學、鋼鐵及水泥等四大排碳產業亦開始著墨，像是工研院與中鋼（2002）公司合作鋼化聯產，由中鋼製程中的轉爐氣捕獲二氧化碳，目前每年CO2捕獲量大於15噸，未來規劃擴建大型CO2／CO捕獲廠；台泥亦與工研院合作，使用氧化鈣作為捕獲劑，建立新世代捕獲先導廠，每天捕獲量約9噸，捕獲CO2可供微藻養殖固碳，轉製高值化蝦紅素；台泥公司正進行放大示範規劃，預計2025年可擴大至每年捕捉約3萬噸。

台灣目前在碳捕捉技術的發展仍處於前期試驗階段，也就是在技術的可行性試驗與分析，距離商業化實用階段仍有一段長路要努力。下一階段仍需政府資源的持續投入，創造綠色轉型的動力，台灣才能真正邁入綠色永續的家園。