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中山EMBA創業家出書 《成功協奏曲》排行榜冠軍

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
知識流出版《成功協奏曲》，榮登金石堂暢銷排行榜第一名，企業家作者合影。圖／知識流出版提供
知識流出版《成功協奏曲》，榮登金石堂暢銷排行榜第一名，企業家作者合影。圖／知識流出版提供

匯集許多台灣企業菁英的國立中山大學管理學院EMBA，今有包括連鎖咖啡店南霸天多那之創辦人王建仁等九位E25屆畢業校友，把人生的創業和經營歷程寫成一本新書《成功協奏曲：完美人生樂章的實踐家》。

本書由知識流出版公司出版後大獲好評，目前預購量已衝進下屆金石堂暢銷書排行榜「商業企管類」第一名。

中山大學校長李志鵬表示，高雄市政府致力邀請艾司摩爾、輝達、台積電等高科技產業進駐，中山大學應扮演城市的引擎，知識流出版新書《成功協奏曲》，每一則創業故事，都展現了台灣中小企業主隱而未宣的巨大能量，成為變動世代中尋求的成功新典範。

E26屆E聯會會長唐凱華表示，《成功協奏曲》這本書告訴你，「當你越努力，幸運就越容易找上你」。他並致贈EMBA在校生100本新書，與大家共享書中的智慧。

高雄校友會理事長葉富崇則強調，書中創業家毫不藏私地分享內心掙扎、兩難與突破，對於商業經營極具啟發性。

中山EMBA執行長林豪傑指出，中山EMBA不僅榮獲2024全國EMBA個案邀請賽兩個冠軍，也是全台唯一入選英國金融時報2024全球百大EMBA排行榜。

此外，中山也在2021年創辦全台聞名的「後EMBA－西灣生生塾」學程，幫助企業家融通智慧、臻於永續，培育具ESG與數位意識和行動力的優秀人才，協助企業與時俱進。

新書發表會於2024年11月23日在高雄漢來大飯店舉行，會場內冠蓋雲集，包括中山大學校長李志鵬、中山管院EMBA執行長林豪傑、高雄校友會理事長葉富崇、屏東校友會理事長聶東南、戈友會理事長許瑞欣，以及九位成功企業家包括：多那之國際創辦人王建仁、威昜董事長王金茂、青禾不動產董事長曾銘薦、智兆科技董事長許閔彬、怡台企業董事長廖芙瑳、大吉汽車總經理蔡昆憲、允偉興業副董事長蔡昌憲、京司實業董事長羅勝豐、翡麗婚紗攝影董事長錢禛等均親自出席，展現「中山人．一家人」的氣勢，也共同見證此一重要的歷史時刻。

包括中山大學校長李志鵬、逢甲大學人言講座教授許士軍、財信傳媒集團董事長謝金河、全國中小企業總會榮譽理事長李成家、中山管院院長葉淑娟等，均一致推薦這本書。

中山E25同學將本書獻給母校，讓校友對學校的愛能夠延續、廣布。他們的成功奮鬥故事，是台灣隱形冠軍的代表，也見證了台灣的經濟奇蹟。

知識流出版《成功協奏曲》新書發表會，中山EMBA執行長林豪傑向企業家作者獻上祝福。圖／知識流出版提供
知識流出版《成功協奏曲》新書發表會，中山EMBA執行長林豪傑向企業家作者獻上祝福。圖／知識流出版提供

EMBA 董事長

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