隱形冠軍／中華開發：博信搶食診斷大餅 躍居成長引擎

中華開發資本旗下生醫基金於2016年開始投資博信，主要投資理由係看好其新一代超音波顯影劑TBS-002，與現今廣泛使用的超音波技術搭配，有望在競爭有限的診斷市場中成為下一波成長動力。此外，博信在藥物傳輸方面的技術也展現突破性的應用潛力。

超音波顯影劑能大幅提升超音波影像清晰度和精準度，對腫瘤、血管及心臟病等重大疾病的早期診斷至關重要，不僅診斷效果可媲美CT和MRI，且成本更低、無毒性、等待診斷時間更短。博信的TBS-002係新一代超音波顯影劑，產品特點可延長顯影時間及用於多種深淺組織造影，為目前及潛在的臨床應用提供更佳的解析度。目前TBS-002已準備進入三期試驗階段，若能順利通過，將有望打破國際大廠在全球各個區域市場的壟斷地位，並推動在不同區域的授權合作與商業化進程，為博信帶來顯著的營收增長。

博信超音波顯影劑技術在藥物傳輸也展現極高潛力。傳統的藥物傳輸方式常受到藥物在體內分布不集中及釋放速度不穩定的限制，導致療效不佳；博信的超音波導向技術則提供一種創新解決方案，能透過超音波精準控制藥物在目標組織定點釋放，提高累積量，從而改善治療成效，並同時降低副作用風險。此技術在癌症治療、局部給藥、基因治療等多個醫療領域中已展現應用潛力，有望成為次世代藥物傳輸技術的重要開發方向。

中華開發生醫基金在醫藥、醫材及健檢等多元領域有廣泛布局，藉由基金內資源整合及策略合作，能有效促成博信與同業展開技術和資源合作，產生更高綜效。透過此策略，基金持續將焦點放在具有突破性技術和市場潛力的生醫新創公司，並加強在生醫產業生態系統中的布局，符合基金一貫的投資策略，亦將為投資者帶來長期穩定的回報。