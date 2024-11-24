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隱形冠軍／博信跨足新藍海 提早揪出病灶

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

博信生技發展的超音波顯影劑和超音波藥物傳輸技術平台，是國內唯一發展相關技術的公司。博信生技發展的第一項產品TBS-002-LV，在美國及台灣處於三期臨床試驗階段，在國際上仍屬於市場早期發展階段，國內更是2020年後才引進，博信生技跨足的是超音波技術應用的新藍海市場。

博信生技執行長王中信說明，聲波是一種壓力波，作用在微氣泡上會讓氣泡膨脹或縮小，透過超音波在體外照射，可讓體內的微氣泡周圍產生振波，博信生技的技術原理，就是利用微氣泡產生的振波去刺激血管內皮細胞產生反應，讓血管的通透性增強。

公司創立初期，博信生技的工作是將微氣泡發展為影像診斷產品。王中信說明，這項產品技術在學術界原本並不困難，但如何在生產過程中達到良率最佳化，卻是公司必須面臨的挑戰。此外，博信生技在微氣泡的產製過程中，也打算在氣泡表面修飾標靶分子或抗體，這些都會大幅增加微氣泡造影劑的生產成本。

博信生技技術長康世聰解釋，利用微氣泡振動可產生非線性波動，透過超音波回傳訊號給檢測機器，再進行頻譜分析。傳統超音波並未用到顯影劑，放射師從螢幕上看到的將是包含所有人體組織的一片黑白影像，但如果超音波顯影劑先行注入體內，將可讓超音波檢測只照到顯影劑流過的血管，若應用在肝癌症檢測，將可讓癌細胞的血管紋理更有層次的被看到。

在國際上，超音波顯影劑主要在1990年代開始出現，使得超音波能夠獲取微小血管與組織灌流動態影像，逐漸開展在消化系疾病臨床上的應用。過去傳統超音波對部分有肝硬化患者，或有小於2公分的疑似病灶，往往會因為不容易判別為良性組織或惡性腫瘤，而需要進一步安排電腦斷層（CT）或核磁共振（MRI）檢查做確認。但若以超音波搭配顯影劑的使用，對患者來說，將不需要擔心輻射暴露、顯影劑等安全性疑慮，且CT與MRI這兩項檢查大多需要排程等候檢查結果，時間至少要一個月，這段等待期對患者也將造成相當大的心理負擔。

王中信表示，近年來以超音波顯影劑來進行醫療檢驗，在肝癌診斷已被寫入醫學指南，在國外也正展開其他癌症的發展，另外，心血管相關疾病的診斷應用也相當廣，並已在美國成為臨床上不可或缺的診斷利器。在國際上，超音波顯影劑可應用的領域還包括：對比心臟超音波、腹腔對比超音波檢查、介入手術輔助...等。

目前美國已有醫院推廣在兒科診斷中導入超音波顯影劑，作為醫院評鑑加分項目；在中國，更有醫院以超音波顯影劑用於女性不孕症篩查的輸卵管攝影中。博信期許自己能成為全球第一支涵蓋全身多重造影適應症的產品，幫助更多的患者實現早期診斷。

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