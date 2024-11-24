隱形冠軍／博信共同創辦人皆清大籃球隊 變營運三劍客

博信生技執行長王中信、營運長黃亭諭及技術長康世聰三位共同創辦人，大學起三人就是同班同學，更是系籃球隊的隊友。

到了研究所，王中信和康世聰兩人又是同一間實驗室研究夥伴，等到創業開公司，王中信再把已經在業界工作的已經在業界, 學界工作的黃亭諭、康世聰拉來，讓專長互補，成為目前公司營運三劍客。王中信、黃亭諭及康世聰三人大學唸清大生醫工程與環境科學系，大學畢業後，王中信、康世聰兩人被同一系所錄取直攻博士班，黃亭諭是在碩士唸完後先到另一家生技公司上班。

王中信說，進到博士班，在指導教授葉秩光帶領下，開始投入超音波造影劑實驗室團隊。他說，在清大讀博士班時，當時國內並沒有任何一支超音波顯影劑這類產品，這對想投入超音波研究的學者們造成困擾，相關醫學會亦鼓吹自國外引進這項新技術。

康世聰說，王中信比較晚加入超音波顯影劑實驗室團隊，因為他在大學時主攻化學，葉秩光教授本身是電機工程背景出身，一開始想發展微球診斷系統時，需要向國外買相關藥物，發現價格太貴了，因此老師尤生自己發展實驗用藥物的構想，隨著王中信加入實驗室，整個研究團隊總算組成完整的研發供應鏈。

後來在清大的超音波顯影劑獲得「國家新創獎」後，王中信率先發起，想創要利用他們學的一身本領出來創業，在他取得博士學位後啟動公司籌備，建立技術雛形，半年後陸續將已在業界工作幾年的黃亭諭與在進行博士後研究的康世聰拉進團隊，三人自離開大學生活幾年後，在生技產業再度組隊，開打新一輪的運動賽程。